Ισραήλ: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει πίσω από δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

Το βράδυ του Σαββάτου, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ κάλυπτε σε ζωντανή μετάδοση τις επιθέσεις από το Ισραήλ προς το Ιράν και τα αντίποινα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, βρισκόταν στο Τελ Αβίβ και μετέδιδε τα γεγονότα σε ζωντανή σύνδεση όταν ξαφνικά έπεσε πύραυλος πίσω από το σημείο όπου μιλούσε.

Λίγο πριν τις 23:00, ένας πύραυλος από το Ιράν έπεσε στο κέντρο του Τελ Αβίβ, πολύ κοντά στον δημοσιογράφο, περνώντας την αεράμυνα του Ισραήλ.

Η στιγμή απαθανατίστηκε στην κάμερα, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο ήταν η πρώτη φορά από την αρχή των επιχειρήσεων που ένας πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει την άμυνα και να χτυπήσει μέσα στην πόλη.

«Θα δείτε τώρα και εσείς, έναν πύραυλο ο οποίος πέφτει πάρα πολύ κοντά! Πέφτει πάρα πολύ κοντά μέσα στην πόλη! Αυτό είναι ένα απευθείας χτύπημα. Είδαμε ότι προσπαθούσαν να το αντιμετωπίσουν με πυρά, πέρασε όμως ο πύραυλος και χτύπησε μέσα στην πόλη, μπροστά μας», ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.

«Ένα τεράστιο χτύπημα. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων αυτών και των αντιποίνων που βλέπουμε πύραυλο να περνάει την αεράμυνα, να την τρυπάει και να πέφτει μέσα στο κέντρο του Τελ Αβίβ», κατέληξε.