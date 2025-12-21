«Ηome Alone»: Η Ariana Grande μεταμφιέστηκε σε Kevin McCallister για χάρη του SNL

Σε ένα από τα πιο αλλόκοτα σκετς του Saturday Night Live των τελευταίων ετών, η Ariana Grande υποδύθηκε τον Kevin McCallister σε μια βίαιη επανεκτέλεση της ταινίας Home Alone.

Στο επεισόδιο του SNL που παρουσίασε η Grande, το Σάββατο (20 Δεκεμβρίου), η τραγουδίστρια και ηθοποιός παίζει τον νεαρό Kevin στο τέλος της ταινίας, όταν η μητέρα του (την οποία υποδύεται η Ashley Padilla) φτάνει επιτέλους στο σπίτι, ανήσυχη για την κατάσταση του γιου της.

Στην πρωτότυπη ταινία, ο Κέβιν είχε βάλει στο σπίτι παγίδες για να εμποδίσει δύο επίδοξους διαρρήκτες.

Η Grande αναπαριστά αυτή τη ζεστή οικογενειακή επανένωση με μια σκοτεινή ανατροπή: οι παγίδες του σπιτιού είναι ακόμη ενεργές, αλλά αυτή τη φορά είναι φτιαγμένες για να σκοτώνουν αντί απλώς να τραυματίζουν τους εισβολείς.

Όταν φτάνει και η υπόλοιπη οικογένεια (με ρόλους που υποδύονται οι Mikey Day, Colin Jost και Bowen Yang), ενεργοποιούν κατά λάθος τις παγίδες, οδηγώντας σε αλλόκοτους και βίαιους θανάτους.

Από φλογοβόλο που ενεργοποιείται με το άνοιγμα μιας πόρτας και πριόνι που ξεκινά με το τηλέφωνο, μέχρι έναν κουβά με μπογιά που μετατρέπει έναν ανεμιστήρα σε φονικό μηχανισμό, οι παγίδες προκαλούν φρίκη στη μητέρα του Κέβιν — μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί πως πρόκειται για παραισθήσεις. Όλα όσα «βλέπει» είναι αποτέλεσμα της εξάντλησής της, αφού δεν έχει κοιμηθεί για τρεις ημέρες προσπαθώντας να επιστρέψει στο παιδί της.

Το σκετς κλείνει με έναν καλοπροαίρετο γείτονα να τη χτυπά στο πρόσωπο με ένα φτυάρι χιονιού και να φεύγει πανικόβλητος από τη σκηνή.