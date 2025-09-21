Intervision: Νίκησε το Βιετνάμ στον μουσικό διαγωνισμό της Ρωσίας και αντίπαλο δέος της Eurovision

Το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής της Intervision, του διαγωνισμού τραγουδιού που φιλοξενήθηκε στη Ρωσία και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο διαγωνισμός, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτελεί τον «αντίπαλο» της Eurovision.

Τον Φεβρουάριο ο Πούτιν διέταξε την αναβίωση της Intervision, ενός διαγωνισμού τραγουδιού της σοβιετικής εποχής που βασίζεται σε «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», έπειτα από τον αποκλεισμό της Μόσχας από την Eurovision το 2022, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Intervision μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση και αναμεταδόθηκε σε τμήματα της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε μια αρένα έξω από τη Μόσχα, με συμμετοχές από περισσότερες από 20 χώρες που αντιπροσωπεύουν 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας.

Ο Duc Phuc από το Βιετνάμ, με τραγούδι εμπνευσμένο από έναν λαϊκό μύθο για έναν βασιλιά που έδιωξε έναν εχθρικό στρατό, ανακηρύχθηκε κορυφαία συμμετοχή από την κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τις χώρες που έλαβαν μέρος.

Το βραβείο του για τις δυνατές φωνητικές του ικανότητες και την άρτια παραγωγή με πυροτεχνήματα: χρηματικό έπαθλο 30 εκατομμυρίων ρουβλίων (360.000 δολάρια) και ένα τρόπαιο. Η Κιργιζία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το Κατάρ την τρίτη.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά.

Στον φετινό διαγωνισμό του Σαββάτου συμμετείχαν χώρες που η Ρωσία θεωρεί «φιλικές», όπως η Λευκορωσία, η Κούβα, η Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Πούτιν άνοιξε τον τελικό με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, λέγοντας ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία.

Προκλήθηκε πάντως έντονη συζήτηση σχετικά με το ποιος θα εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Vassy, τραγουδίστρια γεννημένη στην Αυστραλία που κατέχει και αμερικανικό διαβατήριο, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς —σύμφωνα με τους διοργανωτές— δέχθηκε «πολιτική πίεση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας».

Η Vassy είχε ήδη αντικαταστήσει τον Αμερικανό τραγουδιστή της R&B Brandon Howard, ο οποίος αποχώρησε λίγες ημέρες νωρίτερα επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου πριν τον διαγωνισμό, τόνισε τη σημασία της «διατήρησης των παραδόσεων και των εθνικών πολιτισμών, καθώς και των θρησκευτικών, πνευματικών και ηθικών αξιών».

Παράλληλα, επέκρινε την Eurovision, λέγοντας πως κάποτε είχε κερδίσει «ένας γενειοφόρος άνδρας με φόρεμα», προφανής αναφορά στη νίκη του 2014 από την Αυστριακή drag queen Conchita Wurst.

Στη Ρωσία ισχύουν αυστηροί νόμοι που απαγορεύουν οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείται ότι «προωθεί την ομοφυλοφιλία», ενώ το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική οργάνωση».

Με πληροφορίες από Reuters