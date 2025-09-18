Intervision: Αυτές οι χώρες συμμετέχουν στη Eurovision της Ρωσίας - Θα εμφανιστεί και τραγουδίστρια με ελληνικές ρίζες

H Ρωσία αναβιώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision ως το αντίπαλο δέος της Eurovision.

Πρόκειται για μουσικό διαγωνισμό που δημιουργήθηκε τη σοβιετική εποχή και παρουσιάζεται από τη Μόσχα ως το αντίπαλο δέος της Eurovision, την οποία κατηγορεί ότι προωθεί τις «διεφθαρμένες» δυτικές αξίες.

Στην σκηνή του Live Arena, κοντά στη Μόσχα, θα εμφανιστούν το Σάββατο από τις 20:30 καλλιτέχνες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), χώρες μέλη του BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά και η Vassy (Βασιλική Καραγιώργος), μια Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ.

Για να προωθήσει τη βραδιά, η ρωσική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ακόμη και βίντεο σε γιγαντιαία οθόνη στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Η πρώτη Intervision, ένας διαγωνισμός τραγουδιού στον οποίο συμμετείχαν συμμαχικές χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1965 στην Τσεχοσλοβακία. Μετά την καταστολή της Άνοιξης της Πράγας από τα σοβιετικά τανκς το 1968, ο διαγωνισμός ανεστάλη προτού αναβιώσει το 1977 στην Πολωνία. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ ο διαγωνισμός διακόπηκε.

Η Ρωσία αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό της Eurovision λόγω της εισβολής της το 2022 στην Ουκρανία και τώρα προωθεί την Intervision ως ένα εργαλείο πολιτιστικής «ήπιας ισχύος». Οι διοργανωτές υπόσχονται μια «αληθινή γιορτή της μουσικής», αλλά και «εθνικής ταυτότητας», απηχώντας τον επίσημο ρωσικό λόγο που επικρίνει τη «διεφθαρμένη» Δύση. Άλλωστε, καμία χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχει στην Intervision.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσιάζει τη Ρωσία ως υπέρμαχο «των παραδοσιακών αξιών» έναντι της ηθικής «παρακμής» της Δύσης λόγω της ανοχής της έναντι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αυτή την εβδομάδα, παρουσιάζοντας την Intervision στους δημοσιογράφους, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε, με ειρωνική διάθεση, τη νίκη το 2014 στη Eurovision της Conchita Wurst, λέγοντας ότι δεν αμφισβητεί «το δικαίωμα των τηλεθεατών της Eurovision να ψηφίζουν έναν άνδρα με γενειάδα που ντύνεται με γυναικεία ρούχα». «Κι αν αρέσει σε κάποιον η Eurovision, δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να την παρακολουθήσει στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Intervision: Ποιοι μπορούν να τη δουν

Το Σάββατο το βράδυ στη Μόσχα οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη μητρική τους γλώσσα «σε αντίθεση με τη Eurovision όπου τα περισσότερα τραγούδια ερμηνεύονται στα αγγλικά», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Ο Ρώσος Shaman, εμβληματική προσωπικότητα των πατριωτικών συναυλιών που οργανώνει η ρωσική κυβέρνηση, θα παρουσιάσει ένα λυρικό τραγούδι με τίτλο «Κατευθείαν στην καρδιά».

Η Intervision θα μεταδοθεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, εξήγησε ο Κονσταντίν Ερνστ γενικός διευθυντής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Pervy Kanal.

Οι χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό μετρούν συνολικά «4,334 δισεκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σεργκέι Κιριένκο αξιωματούχος της ρωσικής προεδρίας που είναι πρόεδρος του συμβουλίου εποπτείας του διαγωνισμού.

Ο νικητής της Intervision θα αναδειχθεί από διεθνές πάνελ κριτών, αντίθετα με τη Eurovision στην οποία οι ψήφοι των κριτών προστίθενται σε αυτές των τηλεθεατών.

Intervision: Ποια είναι η Vassy

Η Βασιλική Καραγιώργος, γνωστή ως Vassy, ​​είναι Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, δισκογραφική παραγωγός και ηθοποιός. Είναι η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Icon στα Electronic Dance Music Awards 2023. Θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Intervision 2025.

Η Vassy γεννήθηκε στο Ντάργουιν της Βόρειας Επικράτειας από Έλληνες γονείς μετανάστες. Οι γονείς της κατάγονται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 μετακόμισε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών για να ακολουθήσει μια διεθνή καριέρα. Το 2022, επέστρεψε στην Αυστραλία.

Το τραγούδι της παρουσιάστηκε στην ταινία «Admission» της Τίνα Φέι, στην ταινία «Frozen» της Disney που βραβεύτηκε με Όσκαρ και στην καμπάνια Gok Loves για το Target Australia.

Τα τραγούδια της Vassy έχουν επίσης, παρουσιαστεί σε διαφημίσεις της EA Games, της Nickelodeon, της Skechers, της Victoria's Secret, της Pepsi, καθώς και σε ταινίες βραβευμένες με Όσκαρ, όπως το Frozen της Disney, και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Grey's Anatomy του ABC.

Η Vassy είναι υποστηρίκτρια της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8, μιας οργάνωσης που στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Είναι επίσης, εκπρόσωπος του Green IT καθώς και εθελόντρια ενώ διδάσκει μουσικά εργαστήρια στο AVIVA στο Λος Άντζελες.