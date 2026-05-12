Α' ημιτελικός Eurovision 2026: Τι συμβολίζουν τα τρία στάδια στην παρουσία του Akyla;

Σήμερα, Τρίτη 12/5, είναι ο α' ημιτελικός της Eurovision 2026 και η εμφάνιση του Akyla.

Χθες Δευτέρα (11/05) πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, με την ελληνική συμμετοχή, όπως αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους, να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά.

Ο Akylas ξεδίπλωσε, επί σκηνής, την ιστορία του με την αισθητική του video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Α' ημιτελικός Eurovision 2026: Η σκηνική παρουσία του Akyla

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το act του Akyla βασίζεται σε μια έντονα συμβολική σκηνική αφήγηση, η οποία εξελίσσεται σαν ένα παιχνίδι με διαφορετικές πίστες.

Κάθε μέρος της εμφάνισης παρουσιάζει και ένα διαφορετικό σχόλιο, συνδυάζοντας εικόνα, σάτιρα και συναίσθημα.

Η σκηνική παρουσία χωρίζεται σε τρία διαδοχικά μέρη, σαν επίπεδα ενός video game, όπου κάθε ενότητα φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή.

Στο πρώτο επίπεδο, ένας άνδρας ντυμένος ολόχρυσα κινείται γύρω από τον Akyla, ενώ στις LED οθόνες προβάλλονται εικόνες γεμάτες χρήματα και χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια, η σκηνή αλλάζει ύφος και ο καλλιτέχνης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εικόνα που μοιάζει να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα.

Η τρίτη ενότητα έχει πιο θεατρικό χαρακτήρα. Η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται ως influencer, περιτριγυρισμένη από φωτογραφίες του εαυτού της. Μέσα από αυτή την εικόνα σχολιάζεται η ανάγκη για συνεχή έκθεση στα social media.

Λίγο πριν το φινάλε, το κλίμα αλλάζει αισθητά.

Ο Akylas ανεβαίνει στην κορυφή της κεντρικής σκηνής, αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και οι φωτισμοί χαμηλώνουν. Για πρώτη φορά δείχνει τον πιο αληθινό και ευάλωτο εαυτό του, απευθυνόμενος συγκινητικά στη μητέρα του.

Παράλληλα, οι αγγλικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στις LED οθόνες, ώστε το συναίσθημα και το μήνυμα του τραγουδιού να φτάσουν και στο διεθνές κοινό.

Υπενθυμίζεται πως στο «τιμόνι» της παρουσίασης θα βρίσκονται οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.