I'm Glad My Mom Died: Η ιστορία της νέας σειράς της Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον θα πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου I'm Glad My Mom Died.

Το Apple TV+ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία μίας σειράς 10 επεισοδίων που θα βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Jennette McCurdy, με την Τζένιφερ Άνιστον να πρωταγωνιστεί και να είναι παραγωγός. Η ανακοίνωση εγείρει αναπόφευκτα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της δημοφιλούς σειράς The Morning Show του δικτύου, στην οποία η Τζένιφερ Άνιστον είναι πρωταγωνίστρια και παραγωγός. Το The Morning Show ετοιμάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου για την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου επεισοδίων, ενώ παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για την τελευταία σεζόν.

Το I'm Glad My Mom Died είναι μια σπαρακτική και αστεία εξιστόρηση των αγώνων της Jennette McCurdy ως πρώην child actress από το Nickelodeon, ενώ αντιμετωπίζει την αυταρχική μητέρα της. Η σειρά -όπως και το βιβλίο- θα επικεντρώνεται στην αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ μιας έφηβης ηθοποιού σε μια επιτυχημένη παιδική σειρά και της ναρκισσιστικής μητέρας της (την οποία θα υποδύεται η Άνιστον) που απολαμβάνει την ταυτότητά της ως «μητέρα μιας σταρ». Η McCurdy έγινε διάσημη με το ρόλο της ως Sam Puckett στην κωμική σειρά iCarly του Nickelodeon, τον οποίο επανέλαβε στην παράλληλη σειρά Sam & Cat.

Τα απομνημονεύματα της με τίτλο I'm Glad My Mom Died κυκλοφόρησαν στις 9 Αυγούστου 2022 και έφτασαν περισσότερες από 80 εβδομάδες στη λίστα των New York Times Best Seller. Στα ελληνικά το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έσοπτρον. Η παραγωγή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του κάστινγκ και ακόμα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία προβολής.