Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Κατέθεσε αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ κατά της Έλενας Χριστοπούλου

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με την Έλενα Χριστοπούλου.

Πριν ένα χρόνο έγινε γνωστό πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διέκοψε τη συνεργασία της με την επί χρόνια μάνατζέρ της Έλενα Χριστοπούλου, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη.

Αρχικά το μοντέλο μέσω του δικηγόρου της, είχε καταθέσει αίτηση επίδειξης εγγράφων, ζητώντας από την Έλενα Χριστοπούλου να της παραδώσει όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την πολυετή συνεργασία τους.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις της υπόθεσης, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των εγγράφων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φέρεται να προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου.

Όπως ανέφερε και δημοσιογράφος της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha, «η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε μήνυση κατά της Έλενας Χριστοπούλου παραμονή της 28ης Οκτωβρίου η οποία περιλαμβάνει πλημμεληματική πράξη και δύο κακουργηματικές».

«Η μήνυση προκύπτει από τα στοιχεία του γραφολογικού ελέγχου που ολοκληρώθηκε. Έχει ολοκληρωθεί και ο οικονομοτεχνικός έλεγχος. Μετά από αυτά προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία οδηγήσαν στην μήνυση», κατέληξε.