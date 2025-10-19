Η Wikipedia χάνει επισκέπτες λόγω τεχνητής νοημοσύνης και social media

Η Wikipedia φαίνεται πως δεν μένει ανεπηρέαστη από τη ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με νέα ανάρτηση του Μάρσαλ Μίλερ από το Ίδρυμα Wikimedia, οι επισκέψεις από ανθρώπινους χρήστες μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η Wikimedia Foundation διαχωρίζει την ανθρώπινη από την αυτοματοποιημένη κίνηση (bots), και όπως εξηγεί ο Μίλερ, η πτώση αποκαλύφθηκε όταν τα συστήματα ανίχνευσης bots ενημερώθηκαν, δείχνοντας ότι μεγάλο μέρος της «υπερβολικά υψηλής κίνησης» που είχε καταγραφεί τους μήνες Μάιο και Ιούνιο προερχόταν τελικά από bots που είχαν σχεδιαστεί να αποφεύγουν την ανίχνευση.

Ο Μίλερ αποδίδει τη μείωση της επισκεψιμότητας κυρίως στην επίδραση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) και των social media στον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες. Όπως σημειώνει, οι μηχανές αναζήτησης «όλο και συχνότερα παρέχουν απαντήσεις απευθείας στους χρήστες μέσω AI, χωρίς να τους παραπέμπουν σε ιστότοπους όπως η Wikipedia», ενώ οι νεότερες γενιές προτιμούν να αναζητούν πληροφορίες μέσα από πλατφόρμες social video όπως το TikTok και το YouTube.

Η Google έχει αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ότι οι περιλήψεις AI μειώνουν την επισκεψιμότητα από την αναζήτηση, ωστόσο το φαινόμενο φαίνεται να προβληματίζει αρκετά την Wikimedia.

Οι επιπτώσεις για το μέλλον της Wikipedia

Παρότι ο Μίλερ αναγνωρίζει ότι «οι νέοι τρόποι απόκτησης γνώσης είναι καλοδεχούμενοι», προειδοποιεί πως αυτή η στροφή ενέχει κινδύνους με λιγότερες επισκέψεις στη Wikipedia, λιγότεροι εθελοντές θα συμβάλλουν στη δημιουργία και επιμέλεια περιεχομένου και λιγότεροι δωρητές θα στηρίζουν το έργο της πλατφόρμας.

«Με λιγότερες επισκέψεις, μειώνεται η επίγνωση για το από πού προέρχεται η πληροφορία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «οι εταιρείες AI, αναζήτησης και κοινωνικών μέσων που αξιοποιούν το περιεχόμενο της Wikipedia οφείλουν να ενθαρρύνουν περισσότερους χρήστες να επισκέπτονται την ίδια την ιστοσελίδα».

Νέα στρατηγική για το περιεχόμενο και την απόδοση πηγών

Το Ίδρυμα Wikimedia αναπτύσσει ένα νέο πλαίσιο απόδοσης πηγών για τα περιεχόμενα που προέρχονται από τη Wikipedia, ενώ έχει δημιουργήσει δύο ειδικές ομάδες που εργάζονται για να φέρουν το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας σε νέα κοινά.

Ο Μίλερ καλεί τους χρήστες να στηρίξουν τη «δημιουργία και ακεραιότητα του περιεχομένου», τονίζοντας:

«Όταν αναζητάτε πληροφορίες στο διαδίκτυο, αναζητήστε τις πηγές, κάντε κλικ στα πρωτότυπα άρθρα και θυμηθείτε ότι πίσω από το περιεχόμενο που τροφοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι που αξίζουν τη στήριξή σας».



