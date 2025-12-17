Η Warner Bros φέρεται να απορρίπτει την προσφορά εξαγοράς της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Paramount έχει υποστηρίξει ότι η πρότασή της είναι «ανώτερη» από εκείνη της Netflix - ύψους 72 δισ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, βασικός χρηματοδότης της προσφοράς της Paramount να εξαγοράσει τη Warner Bros, η Affinity Partners, φέρεται να αποσύρθηκε, επικαλούμενη τη συμμετοχή «δύο ισχυρών ανταγωνιστών». Η Affinity ιδρύθηκε από τον Αμερικανό επιχειρηματία και γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Warner Bros θα εισηγηθεί στους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση της Paramount για διάφορους, μεταξύ των οποίων και ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της συμφωνίας.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης είχε τεθεί προς πώληση τον Οκτώβριο, αφού είχε δεχθεί «πολλαπλές» εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων από την Paramount Skydance.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros Discovery ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τις κινηματογραφικές και streaming δραστηριότητές της στη Netflix. Την επόμενη εβδομάδα, η Paramount Skydance κατέθεσε νέα πρόταση για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεοπτικών της δικτύων.

Η Paramount υποστηρίζεται από τη δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μια ενδεχόμενη εξαγορά της Warner Bros αναμένεται να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από τις αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο νέος ιδιοκτήτης της Warner Bros θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στη σκληρά ανταγωνιστική αγορά του streaming, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, όπως το Harry Potter, το MonsterVerse, τα Friends και την πλατφόρμα HBO Max.

Ορισμένοι στον κινηματογραφικό κλάδο έχουν επικρίνει τα σχέδια συγχώνευσης όλου ή μέρους της Warner Bros με ανταγωνιστή. Τα ανατολικά και δυτικά παραρτήματα της Ένωσης Σεναριογράφων των ΗΠΑ (Writers Guild of America) ζήτησαν να μπλοκαριστεί η συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερους μισθούς και απώλειες θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν, θα μειωθεί και ο όγκος του διαθέσιμου περιεχομένου για τους θεατές.

Με πληροφορίες από BBC