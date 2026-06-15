Η Τζέιν Φόντα ζητά να μπλοκαριστεί η συγχώνευση Paramount - Warner Bros.

Η Τζέιν Φόντα έχει προσωπικό λόγο να ανησυχεί για το μέλλον του CNN.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η ηθοποιός και ακτιβίστρια στράφηκε κατά της συγχώνευσης Paramount - Warner Bros. Discovery, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση ισχύος στα media απειλεί την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης.

Η Φόντα εμφανίστηκε στο Rise Up, Sing Out: A Concert For The First Amendment, που πραγματοποιήθηκε στο The Town Hall της Νέας Υόρκης και μεταδόθηκε μέσω livestream.

Απευθυνόμενη στο κοινό, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να υπογράψουν αίτημα που ζητά από γενικούς εισαγγελείς πολιτειών να κινηθούν νομικά κατά της συμφωνίας.

«Πρόκειται για άμεση επίθεση στην ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης», είπε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια συγκέντρωση ισχύος στα media μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο φτωχή, ισοπεδωμένη κουλτούρα.

Η Φόντα αναφέρθηκε ειδικά στο CNN, το οποίο ανήκει στη Warner Bros. Discovery. Η ίδια υπήρξε παντρεμένη με τον Τεντ Τέρνερ, ιδρυτή του δικτύου, και είπε ότι έχει «προσωπικό λόγο» να ανησυχεί για το μέλλον του.

«Έχω προσωπικό λόγο για το CNN. Δεν θέλω να το δω να πηγαίνει προς τα εκεί», είπε.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε την Παρασκευή την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, σε μια συμφωνία που αποτιμάται περίπου στα 110 δισ. δολάρια. Η συμφωνία εξακολουθεί να χρειάζεται εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη φέρονται να εξετάζουν νομικές κινήσεις εναντίον της.

Η πιθανή ένωση των δύο κολοσσών θα έφερνε κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα ισχυρά κινηματογραφικά στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες, από την Paramount και το CBS έως τη Warner Bros., το HBO και το CNN.

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Μπέτι Μίντλερ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Άγιο Εντεμπίρι, η Τέσα Τόμσον, η Τζόι Ριντ και η Πάτι Σμιθ, η οποία ερμήνευσε το People Have the Power.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Committee for the First Amendment, πρωτοβουλία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου, της συνάθροισης και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Με στοιχεία από Deadline, Reuters