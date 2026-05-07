Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»

Η Τζέιν Φόντα δεν αποχαιρέτησε τον Τεντ Τέρνερ σαν έναν πρώην σύζυγο που υπήρξε απλώς διάσημος. Τον αποχαιρέτησε σαν έναν άνδρα που μπήκε στη ζωή της "σαν εκθαμβωτικά όμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής" και, όπως έγραψε, την άλλαξε για πάντα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Τέρνερ, η Φόντα έγραψε ένα από τα πιο προσωπικά δημόσια αντίο της ημέρας. Δεν στάθηκε μόνο στον ιδρυτή του CNN, στον επιχειρηματία, στον ιστιοπλόο που είχε κερδίσει το America's Cup ή στον άνθρωπο πίσω από το Turner Classic Movies. Στάθηκε κυρίως σε κάτι πιο ιδιωτικό: στο γεγονός ότι την έκανε, για πρώτη φορά, να νιώσει πως κάποιος τη χρειαζόταν.

"Με χρειαζόταν. Κανείς δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι με χρειαζόταν", έγραψε η Φόντα. Και αυτό, πρόσθεσε, δεν ερχόταν από έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά από τον δημιουργό του CNN, έναν άνδρα με "μεγάλη ζωή, λαμπρό μυαλό και απογειωτικό χιούμορ".

Το πιο δυνατό σημείο του αποχαιρετισμού της βρίσκεται στην ιδέα της φροντίδας. Η Φόντα γράφει ότι ο Τέρνερ μπορούσε επίσης να τη φροντίσει, κάτι που για εκείνη ήταν εξίσου καινούργιο. "Το να σε χρειάζονται και να σε φροντίζουν ταυτόχρονα είναι μεταμορφωτικό", σημείωσε. Ο Τέρνερ, έγραψε, τη βοήθησε να πιστέψει στον εαυτό της και της έδωσε αυτοπεποίθηση.

Η ίδια πιστεύει ότι έκανε και εκείνη κάτι αντίστοιχο για εκείνον, αλλά το διατυπώνει με τον δικό της αιχμηρό τρόπο: "Αυτό μεγαλώνουν τις γυναίκες να κάνουν". Για τη Φόντα, η ευαλωτότητα του Τέρνερ δεν ήταν αδυναμία. Ηταν ίσως η μεγαλύτερη δύναμή του. "Ανδρες σαν τον Τεντ δεν υποτίθεται ότι εκφράζουν ανάγκη και ευαλωτότητα", έγραψε.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 1990, λίγο μετά τον χωρισμό της Φόντα από τον Τομ Χέιντεν. Παντρεύτηκαν το 1991 και έμειναν μαζί μέχρι το 2001. Μετά το διαζύγιό τους, παρέμειναν κοντά, με τη Φόντα να τον αποκαλεί σε παλαιότερη δημόσια εμφάνισή της "αγαπημένο πρώην σύζυγο".

Στο κείμενό της, η Φόντα θυμάται τον Τέρνερ και ως δάσκαλο. Γράφει ότι της έμαθε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, κυρίως για τη φύση και την άγρια ζωή, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τη στρατηγική. Τον περιγράφει ως έναν βαθιά στρατηγικό άνθρωπο, κάποιον που είχε μελετήσει τους κλασικούς, τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τις τακτικές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Τζένγκις Χαν, και που μπορούσε, όπως σημείωσε, "να βλέπει γύρω από τις γωνίες".

Τον θυμάται επίσης ως έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς ανθρώπους που γνώρισε ποτέ, μαζί με την Κάθριν Χέπμπορν. Η ανταγωνιστικότητά του μπορούσε να αφορά τα πάντα: τις διαδρομές στο σκι, τα στρέμματα γης, τα δισεκατομμύρια, ακόμη και τις προσωπικές ιστορίες που μετέτρεπε σε πρόκληση. "Ο Τεντ ήταν δύσκολος", έγραψε. "Αλλά πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις και με τον Τεντ σχεδόν πάντα άξιζε".

Η Φόντα αφιερώνει μεγάλο μέρος του αποχαιρετισμού της και στη σχέση του Τέρνερ με τη φύση. Τον φαντάζεται, όπως γράφει, στον παράδεισο μαζί με όλα τα ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση: μαυροπόδαρα κουνάβια, λύκους, βίσονες, πρόβατα bighorn, σκυλιά των λιβαδιών και πολλά ακόμη. Η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική: τα ζώα να τον περιμένουν στις πύλες και να τον ευχαριστούν.

Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, τα οποία η Φόντα αποκαλεί "ταλαντούχα και σύνθετα". Η ίδια γράφει ότι είχε το προνόμιο να γίνει μητριά τους και θυμάται πως, έχοντας μεγαλώσει με τέσσερις μητριές, γνώριζε καλά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. "Αν ήταν περίπλοκο να είσαι παντρεμένη μαζί του, σκεφτείτε πόσο περίπλοκο ήταν να είσαι παιδί του", σημείωσε.

Ο Τεντ Τέρνερ πέθανε στις 6 Μαΐου, στα 87 του. Σύμφωνα με την Turner Enterprises, πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Τα τελευταία χρόνια ζούσε με μια σοβαρή μορφή άνοιας, για την οποία είχε μιλήσει δημόσια το 2018.

Η δημόσια κληρονομιά του είναι τεράστια. Ιδρυσε το CNN το 1980 και άλλαξε την τηλεόραση δημιουργώντας το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό δίκτυο. Ανέπτυξε την TBS ως superstation, συνέδεσε το όνομά του με το TNT, το Turner Classic Movies και το Cartoon Network, και αργότερα πούλησε την αυτοκρατορία του στην Time Warner. Στη συνέχεια αφιερώθηκε σε περιβαλλοντικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη δωρεά του προς τον ΟΗΕ.

Ομως ο αποχαιρετισμός της Φόντα αφήνει για λίγο στην άκρη τον Τέρνερ των δικτύων, των δορυφόρων, των επιχειρηματικών ρίσκων και του ασταμάτητου ειδησεογραφικού χρόνου. Τον κοιτάζει από πιο κοντά. Ως έναν άνδρα δύσκολο, ανταγωνιστικό, αστείο, γενναιόδωρο, βαθιά στρατηγικό και απροσδόκητα ευάλωτο. Εναν άνθρωπο που έμαθε στην τηλεόραση να μην κοιμάται ποτέ, αλλά μνημονεύεται τώρα για κάτι πολύ πιο ήσυχο: την ανάγκη να αγαπάς και να αφήνεσαι να σε φροντίζουν.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter και την ανάρτηση της Jane Fonda στο Instagram.