Η Tina Fey άνοιξε το SNL UK με μια αλλόκοτη Πριγκίπισσα Νταϊάνα και πολύ βρετανικό θράσος

Το Saturday Night Live UK έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 21 Μαρτίου με πρώτη παρουσιάστρια την Tina Fey και μουσικούς καλεσμένους τους Wet Leg, ανοίγοντας τη βρετανική εκδοχή του ιστορικού αμερικανικού σόου.

Οι πρώτες αντιδράσεις συγκλίνουν σε κάτι αρκετά σαφές: δεν ήταν θρίαμβος, αλλά δεν ήταν και φιάσκο. Η πρεμιέρα είχε αστοχίες, είχε και μερικές καθαρές επιτυχίες, αλλά κυρίως άφησε την αίσθηση ότι αυτό το εγχείρημα μπορεί να βρει τον ρυθμό του.

Η Tina Fey και ο Graham Norton στο SNL UK. Credit: Sky TV/YouTube

Η Tina Fey ήταν το πιο ασφαλές δυνατό πρόσωπο για να σηκώσει την πρώτη βραδιά ενός φορμάτ με μεγάλες προσδοκίες. Στον εναρκτήριο μονόλογό της εμφανίστηκαν η Nicola Coughlan, ο Michael Cera και ο Graham Norton, ενώ το επεισόδιο ακολούθησε τη γνώριμη συνταγή του SNL: εναρκτήριο πολιτικό σκετς, ψεύτικες διαφημίσεις, ζωντανά νούμερα και σατιρική επικαιρότητα.

Το γενικό κλίμα ήταν μεικτό, αλλά όχι αποθαρρυντικό. Ορισμένα σκετς λειτούργησαν καλά, κάποια άλλα έμειναν πιο αδύναμα, ενώ ξεχώρισαν περισσότερο η σατιρική ενότητα της επικαιρότητας, μερικά μαγνητοσκοπημένα κομμάτια και η αίσθηση ότι το καστ έχει ακόμη δρόμο μέχρι να βρει τη σωστή χημεία.

Ο Jack Shep ως Πριγκίπισσα Νταϊάνα. (Sky)

Από τα στοιχεία που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν η μίμηση της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η πιο αθυρόστομη βρετανική πλευρά του χιούμορ και η διάθεση του επεισοδίου να δοκιμάσει αστεία πιο τολμηρά από αυτά που περνούν συνήθως στην αμερικανική τηλεόραση.

Το βασικό ερώτημα από εδώ και πέρα δεν είναι αν η πρεμιέρα πέτυχε απόλυτα, αλλά αν το SNL UK μπορεί να σταθεί όταν φύγει η ασφάλεια του πρώτου μεγάλου ονόματος.

Με την Tina Fey να λειτουργεί σχεδόν σαν εγγύηση εκκίνησης, η πραγματική δοκιμασία αρχίζει στα επόμενα επεισόδια: εκεί θα φανεί αν η σειρά μπορεί να αποκτήσει δικό της βρετανικό χαρακτήρα ή αν θα μείνει μια προσεγμένη μεταφορά αμερικανικού προϊόντος.

Για την ώρα, το συμπέρασμα είναι απλό. Το SNL UK δεν μπήκε με φόρα, αλλά δεν γκρεμίστηκε κιόλας στην πρώτη στροφή. Ξεκίνησε με θόρυβο, λίγες καθαρές επιτυχίες, αρκετές αδυναμίες και το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορεί να έχει μια νέα τηλεοπτική απόπειρα: την περιέργεια για το αν θα βρει τελικά τον βηματισμό της.