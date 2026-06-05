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Η Τίνα Φέι λέει ότι τα 50 είναι σαν εφηβεία, αλλά από την ανάποδη

Η δημιουργός του 30 Rock μίλησε με αυτοσαρκασμό για το σώμα που αλλάζει, τις βραδινές εξόδους που δεν βγαίνουν πια και το πώς όλα αυτά πέρασαν στο The Four Seasons.

The LiFO team
The LiFO team
Η Τίνα Φέι λέει ότι τα 50 είναι σαν εφηβεία, αλλά από την ανάποδη Facebook Twitter
φωτογραφία: Jonathan Meter
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Η Τίνα Φέι μίλησε με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό της για το πώς είναι να μεγαλώνεις μετά τα 50, περιγράφοντας αυτή τη φάση της ζωής ως μια «ανάποδη εφηβεία».

Σε συνέντευξή της στο Today, η 56χρονη ηθοποιός, σεναριογράφος και δημιουργός του 30 Rock είπε ότι δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει να μπαίνεις σε αυτή την ηλικία μέχρι που το έζησε. Και, όπως συμβαίνει συνήθως με την Τίνα Φέι, το έζησε αρκετά ώστε να το κάνει ατάκα.

«Είναι σαν ανάποδη εφηβεία, κατά κάποιον τρόπο. Το σώμα σου αρχίζει να αλλάζει με νέους, αηδιαστικούς τρόπους», είπε γελώντας. «Όταν είσαι 12 ή 13 λες: “Γιατί είμαι τόσο λιπαρή;”. Και τώρα λες: “Γιατί είμαι τόσο χάρτινη;”».

Η Φέι εξήγησε ότι οι δικές της εμπειρίες, αλλά και οι εμπειρίες των υπόλοιπων σεναριογράφων της νέας της σειράς The Four Seasons, πέρασαν στο σενάριο. Επειδή οι περισσότεροι στην ομάδα είναι περίπου στην ίδια ηλικία, μπορούσαν να μοιραστούν χωρίς πολλές εξηγήσεις μικρές προσωπικές παρατηρήσεις για το σώμα, τον χρόνο, την κούραση και τα καθημερινά σημάδια ότι η νεότητα δεν έφυγε ακριβώς  απλώς άλλαξε κωδικό πρόσβασης.

Η ίδια αστειεύτηκε μάλιστα ότι μερικές φορές οι σύζυγοι των σεναριογράφων αναγνωρίζουν στοιχεία τους στη σειρά και ρωτούν αν κάποιο αστείο είναι γραμμένο γι’ αυτούς. «Συνήθως απλώς λέμε ψέματα και απαντάμε: “Όχι, όχι, αυτό είναι άλλος”», είπε.

Η Τίνα Φέι έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς η ηλικία έχει αλλάξει τον τρόπο που επιλέγει πού θα πάει, ειδικά όταν η έξοδος ξεκινά μετά την ώρα που κανονικά θα ήθελε να βρίσκεται ήδη σπίτι. Σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter είχε παραδεχτεί ότι προσπάθησε να μείνει μέχρι αργά στο πάρτι για τα 50 χρόνια του Saturday Night Live, αλλά τελικά έφυγε νωρίς.

Όπως είχε πει, δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το γεγονός ότι είχε φύγει από το afterparty των 40 χρόνων του SNL πριν εμφανιστεί αιφνιδιαστικά ο Prince. Για τα 50 χρόνια προσπάθησε να προετοιμαστεί: ήπιε νερό, κοιμήθηκε νωρίς όλη την εβδομάδα και κράτησε δυνάμεις. Όταν όμως έφτασε στο πάρτι, δεν μπορούσε να βρει τους φίλους της και σκέφτηκε απλώς: «Φεύγω».

Η Φέι έχει επίσης περιγράψει τη φάση της λεγόμενης «sandwich generation», όταν κάποιος μεγαλώνει παιδιά και ταυτόχρονα φροντίζει έναν ηλικιωμένο γονιό, λέγοντας ότι είναι όμορφη αλλά και εξαντλητική. Η δουλειά στο The Four Seasons, όπως έχει πει, τη βοήθησε να μείνει μέσα στον κόσμο σε μια δύσκολη περίοδο, μετά τον θάνατο της μητέρας της και την αναχώρηση της μεγάλης της κόρης για το κολέγιο.

Κάπως έτσι, η σειρά δεν αντλεί μόνο από την κωμωδία των σχέσεων, αλλά και από εκείνη την ηλικία όπου το σώμα αλλάζει, οι φίλοι σκορπίζουν σε διαφορετικές υποχρεώσεις, τα παιδιά μεγαλώνουν, οι γονείς γερνούν και το να φύγεις νωρίς από ένα πάρτι μοιάζει ξαφνικά όχι με ήττα, αλλά με σοφή στρατηγική.

με στοιχεία από Today

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