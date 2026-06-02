«Δεν θα πήγαινα ποτέ διακοπές μόνο με στρέιτ ζευγάρια»: Η Τίνα Φέι για το The Four Seasons

Η Τίνα Φέι ξέρει πολύ καλά τι κάνει μια παρέα διακοπών ενδιαφέρουσα. Και, όπως λέει, σίγουρα δεν θα πήγαινε ποτέ διακοπές μόνο με στρέιτ ζευγάρια.

Η δημιουργός και πρωταγωνίστρια του The Four Seasons μίλησε με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της σειράς στο Netflix και εξήγησε γιατί ήταν σημαντικό για εκείνη να υπάρχει ένα γκέι ζευγάρι στον κεντρικό κύκλο των φίλων.

Στη σειρά, ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Μάρκο Καλβάνι υποδύονται τον Ντάνι και τον Κλοντ, ένα queer ζευγάρι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρέας. Για τη Φέι, αυτή η επιλογή δεν ήταν διακοσμητική, ούτε προσπάθεια να προστεθεί απλώς «εκπροσώπηση» στο καστ.

«Ο γάμος είναι κάτι περισσότερο από τον σύντροφό σου», είπε. «Είναι ο σύντροφός σου και οι φίλοι μιας ζωής. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να νιώσεις ότι σε βλέπουν και σε αγαπούν πλήρως».

Η Φέι πρόσθεσε ότι η ίδια έχει πολλούς γκέι φίλους και ήθελε αυτό να αντικατοπτρίζεται στη σειρά. «Αυτή είναι η ζωή μου στην πραγματικότητα και θα ήταν ψεύτικο να υπάρχουν μόνο τρία στρέιτ ζευγάρια. Δεν θα πήγαινα ποτέ διακοπές μόνο με στρέιτ ζευγάρια».

φωτογραφία: Netflix

Το The Four Seasons ακολουθεί μια παρέα φίλων που ταξιδεύουν μαζί σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, προσπαθώντας να διαχειριστούν γάμους, χωρισμούς, κρίσεις ηλικίας και τις μικρές ρωγμές που ανοίγονται στις μακροχρόνιες φιλίες. Πίσω από το χιούμορ και τα όμορφα τοπία, η σειρά μιλά κυρίως για το πώς οι φίλοι γίνονται οικογένεια.

Αυτό το στοιχείο, της επιλεγμένης οικογένειας, είναι και το σημείο όπου η queer διάσταση της σειράς αποκτά μεγαλύτερο βάρος. Ο Μάρκο Καλβάνι είπε ότι νιώθει χαρούμενος και περήφανος που υποδύεται έναν ανοιχτά γκέι άνδρα «αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή» στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο.

Η Κέρι Κένι-Σίλβερ, που επίσης πρωταγωνιστεί στη σειρά, σημείωσε ότι οι χαρακτήρες του Ντομίνγκο και του Καλβάνι δεν παρουσιάζονται ως στερεοτυπικό γκέι ζευγάρι, αλλά ως δύο άνθρωποι με προβλήματα, επιθυμίες και δυσκολίες όπως όλοι οι υπόλοιποι.

«Αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι πολύ σημαντικό για τα queer παιδιά να ανοίγουν την τηλεόραση και να βλέπουν ενήλικες που είναι απλώς μέλη μιας παρέας φίλων και τυχαίνει να είναι γκέι», είπε.

Η Φέι, που έχει χτίσει μια μεγάλη ΛΟΑΤΚΙ+ βάση θαυμαστών μέσα από το Saturday Night Live, το 30 Rock και φυσικά το Mean Girls, ευχαρίστησε αστειευόμενη το queer κοινό της για την «υποστήριξη» και είπε ότι θέλει να συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί ως σύμμαχος.

«Θα σας κρατήσουμε το χέρι μέσα από αυτό και θα βγούμε από την άλλη πλευρά», είπε. «Θα τα καταφέρουμε».

με στοιχεία από Out magazine