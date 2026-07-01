Η Σκληρή Αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη - Πρεμιέρα το Σάββατο για τα podcasts on demand της LiFO με τον Άρη Δημοκίδη

Με την τριλογία podcasts «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» από τον Άρη Δημοκίδη κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Ιουλίου η πλατφόρμα LiFO on demand.

Το premium ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για τον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο και την Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών ακούγεται σαν μια αστυνομική ιστορία με στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας και είναι χωρισμένο σε τρία μέρη με συνολική διάρκεια έξι ωρών: Το Πρώτο Θέμα / Το σκάνδαλο Ζαχόπουλου / Το συμβόλαιο θανάτου.

Η ιστορία του Θέμου Αναστασιάδη είναι και η ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων 50 ετών. Είναι δεκαετίες θριάμβων και καταστροφών, σκανδάλων και μυστηρίων που μπλέκουν τα ΜΜΕ με την πολιτική, τα χρήματα με το έγκλημα, την διασημότητα με το θάνατο.

Ο Θέμος Αναστασιάδης ξεκίνησε σαν ένας ταλαντούχος δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ και μέσα στις δεκαετίες έγινε ο δημοφιλέστερος παρουσιαστής της prime-time στην τηλεόραση και ο εκδότης της δημοφιλέστερης εφημερίδας της χώρας.

Όμως για να τα πετύχει όλα αυτά πέρασε δια πυρός και σιδήρου, παίρνοντας αμφιλεγομενες αποφάσεις και ζώντας επικίνδυνα. Και στην τριλογία του Άρη Δημοκίδη φωτίζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό όλες οι περιπέτειές του: Από τις αντιδράσεις για τη στήλη Μαύρη Τρύπα (και το γιαούρτωμά του μέσα στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας!), τη συνεργασία του με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για τη δημιουργία του Πρώτου Θέματος, τις κόντρες του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Γιώργο Μπόμπολα, τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, μέχρι τον αληθινό λόγο που πηγαινοερχόταν στην Ελβετία, τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε μαύρες σακούλες, την προβολή της Χρυσής Αυγής απ’ την εφημερίδα του και το σκάνδαλο Ζαχόπουλου με το ροζ DVD (την απόπειρα αυτοκτονίας και το πολιτικό θρίλερ με τον ίδιο στο ρόλο «κομιστή»).

Παράλληλα μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και έρευνα μηνών φωτίζονται οι υπόγειες σχέσεις μεγαλοεκδοτών με κυβερνήσεις, παρουσιαστών με κανάλια, αλλά και η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του Θέμου Αναστασιάδη, μαζί με τα μυστικά της επιτυχίας του αλλά και των καταστροφών του.

Τα νέα επεισόδια της σειράς «Σκληρές Αλήθειες On Demand»:θα κάνουν πρεμιέρα το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα και η τιμή θα είναι €1,99 ευρώ (+ΦΠΑ) ανά podcast. Το πρώτο podcast «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» θα είναι διαθέσιμο για μόλις 48 ώρες από την πρεμιέρα του στη φιλική τιμή των €0,99 ευρώ (+ΦΠΑ)

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα τρία μέρη του πόντκαστ, συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου η «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» έρχεται στο skliresalitheies.lifo.gr