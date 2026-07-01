TV & MEDIA

EΡΧΟΝΤΑΙ!

TV & Media

Η Σκληρή Αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη - Πρεμιέρα το Σάββατο για τα podcasts on demand της LiFO με τον Άρη Δημοκίδη

Μια συναρπαστική εξάωρη τριλογία για τον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο και εκδότη έρχεται στην καινούργια πλατφόρμα της LiFO

Η «σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» - Πρεμιέρα το Σάββατο για τα podcasts on demand της LiFO με τον Άρη Δημοκίδη Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
0

Με την τριλογία podcasts «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» από τον Άρη Δημοκίδη κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Ιουλίου η πλατφόρμα LiFO on demand.

Το premium ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για τον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο και την Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών ακούγεται σαν μια αστυνομική ιστορία με στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας και είναι χωρισμένο σε τρία μέρη με συνολική διάρκεια έξι ωρών: Το Πρώτο Θέμα / Το σκάνδαλο Ζαχόπουλου / Το συμβόλαιο θανάτου.

Η ιστορία του Θέμου Αναστασιάδη είναι και η ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων 50 ετών. Είναι δεκαετίες θριάμβων και καταστροφών, σκανδάλων και μυστηρίων που μπλέκουν τα ΜΜΕ με την πολιτική, τα χρήματα με το έγκλημα, την διασημότητα με το θάνατο.

Ο Θέμος Αναστασιάδης ξεκίνησε σαν ένας ταλαντούχος δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ και μέσα στις δεκαετίες έγινε ο δημοφιλέστερος παρουσιαστής της prime-time στην τηλεόραση και ο εκδότης της δημοφιλέστερης εφημερίδας της χώρας.

Όμως για να τα πετύχει όλα αυτά πέρασε δια πυρός και σιδήρου, παίρνοντας αμφιλεγομενες αποφάσεις και ζώντας επικίνδυνα. Και στην τριλογία του Άρη Δημοκίδη φωτίζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό όλες οι περιπέτειές του: Από τις αντιδράσεις για τη στήλη Μαύρη Τρύπα (και το γιαούρτωμά του μέσα στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας!), τη συνεργασία του με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για τη δημιουργία του Πρώτου Θέματος, τις κόντρες του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Γιώργο Μπόμπολα, τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, μέχρι τον αληθινό λόγο που πηγαινοερχόταν στην Ελβετία, τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε μαύρες σακούλες, την προβολή της Χρυσής Αυγής απ’ την εφημερίδα του και το σκάνδαλο Ζαχόπουλου με το ροζ DVD (την απόπειρα αυτοκτονίας και το πολιτικό θρίλερ με τον ίδιο στο ρόλο «κομιστή»).

Παράλληλα μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και έρευνα μηνών φωτίζονται οι υπόγειες σχέσεις μεγαλοεκδοτών με κυβερνήσεις, παρουσιαστών με κανάλια, αλλά και η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του Θέμου Αναστασιάδη, μαζί με τα μυστικά της επιτυχίας του αλλά και των καταστροφών του.

Τα νέα επεισόδια της σειράς «Σκληρές Αλήθειες On Demand»:θα κάνουν πρεμιέρα το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα και η τιμή θα είναι €1,99 ευρώ (+ΦΠΑ) ανά podcast. Το πρώτο podcast «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» θα είναι διαθέσιμο για μόλις 48 ώρες από την πρεμιέρα του στη φιλική τιμή των €0,99 ευρώ (+ΦΠΑ)

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα τρία μέρη του πόντκαστ, συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου η «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» έρχεται στο skliresalitheies.lifo.gr

TV & Media

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει στο HBO την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση

TV & Media / Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει στο HBO την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση

Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO σε παραγωγή της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Robin Byrd επιστρέφει ως καλτ τηλεοπτική φιγούρα, sex-positive πρωτοπόρος και απρόσμενη ακτιβίστρια της νυχτερινής queer Νέας Υόρκης.
THE LIFO TEAM
Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts

TV & Media / Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts

Το δημοφιλέστερο podcast της χώρας, οι «Σκληρές Αλήθειες» της LiFO με τον Άρη Δημοκίδη, εξελίσσεται και εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο περιεχομένου για τα ελληνικά δεδομένα – Σύντομα στο LiFO.gr
THE LIFO TEAM
Πώς οι New York Times μετέτρεψαν τα τρανς δικαιώματα σε «διαμάχη»

TV & Media / Πώς οι New York Times μετέτρεψαν τα τρανς δικαιώματα σε «διαμάχη»

Νέα ανάλυση 3.242 άρθρων υποστηρίζει ότι οι New York Times άλλαξαν από το 2022 τον τρόπο που καλύπτουν τα τρανς ζητήματα, δίνοντας περισσότερο χώρο στη σύγκρουση, την αμφισβήτηση και τους αντιπάλους των τρανς δικαιωμάτων.
THE LIFO TEAM
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ

TV & Media / 10 από τις πιο συγκινητικές σκηνές κινουμένων σχεδίων που έκαναν γενιές θεατών να δακρύσουν

Θάνατοι αγαπημένων χαρακτήρων, αποχαιρετισμοί και στιγμές που σημάδεψαν την παιδική ηλικία συνθέτουν μερικές από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές στην ιστορία του animation
THE LIFO TEAM
 
 