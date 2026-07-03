Η Σκληρή Αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη - Διαθέσιμη τώρα στα podcasts on demand της LiFO

Με τη συναρπαστική τριλογία «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» από τον Άρη Δημοκίδη εγκαινιάζεται η νέα, πρωτοποριακή πλατφόρμα LiFO ΟnDemand.

Το premium ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για τον αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο και την Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών ακούγεται σαν μια αστυνομική ιστορία με στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας και είναι χωρισμένο σε τρία μέρη με συνολική διάρκεια έξι ωρών: Το Πρώτο Θέμα / Το σκάνδαλο Ζαχόπουλου / Το συμβόλαιο θανάτου.



Έξι ώρες γεμάτες σκάνδαλα, θριάμβους και μυστήριο

Η ιστορία του Θέμου Αναστασιάδη είναι και η ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων 50 ετών. Είναι δεκαετίες θριάμβων και καταστροφών, σκανδάλων και μυστηρίων που μπλέκουν τα ΜΜΕ με την πολιτική, τα χρήματα με το έγκλημα, την διασημότητα με το θάνατο.

Ο Θέμος Αναστασιάδης ξεκίνησε σαν ένας ταλαντούχος δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ και μέσα στις δεκαετίες έγινε ο δημοφιλέστερος παρουσιαστής της prime-time στην τηλεόραση και ο εκδότης της δημοφιλέστερης εφημερίδας της χώρας.

Όμως για να τα πετύχει όλα αυτά πέρασε δια πυρός και σιδήρου, παίρνοντας αμφιλεγόμενες αποφάσεις και ζώντας επικίνδυνα. Και στην τριλογία του Άρη Δημοκίδη φωτίζονται για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό όλες οι περιπέτειές του: Από τις αντιδράσεις για τη στήλη Μαύρη Τρύπα (και το γιαούρτωμά του μέσα στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας!), τη συνεργασία του με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για τη δημιουργία του Πρώτου Θέματος, τις κόντρες του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Γιώργο Μπόμπολα, τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, μέχρι τον αληθινό λόγο που πηγαινοερχόταν στην Ελβετία, τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε μαύρες σακούλες, την προβολή της Χρυσής Αυγής απ’ την εφημερίδα του και το σκάνδαλο Ζαχόπουλου με το ροζ DVD (την απόπειρα αυτοκτονίας και το πολιτικό θρίλερ με τον ίδιο στο ρόλο «κομιστή»).

Παράλληλα μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και έρευνα μηνών φωτίζονται οι υπόγειες σχέσεις μεγαλοεκδοτών με κυβερνήσεις, παρουσιαστών με κανάλια, αλλά και η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του Θέμου Αναστασιάδη, μαζί με τα μυστικά της επιτυχίας του αλλά και των καταστροφών του.



Το πρότζεκτ «LiFO on Demand» και τι αλλάζει στο νο1 podcast της Ελλάδας

Μέσα από το λανσάρισμα του «LiFO on Demand», το Νο.1 podcast της Ελλάδας, οι «Σκληρές Αλήθειες» της LiFO με τον Άρη Δημοκίδη, αλλάζει, εξελίσσεται και εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο περιεχομένου για τα ελληνικά δεδομένα. Δημιουργούνται οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand»: μια σειρά μηνιαίων premium ηχητικών επεισοδίων που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της ακρόασης.

Τι δεν αλλάζει; Οι εβδομαδιαίες «Σκληρές Αλήθειες» συνεχίζονται κανονικά και θα είναι διαθέσιμες δωρεάν για το κοινό, μέσα από το LiFO.gr και όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Όσο αφορά τα επεισόδια της σειράς «Σκληρές Αλήθειες On Demand», θα είναι διαθέσιμα το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα και η τιμή τους θα είναι €1,99 ευρώ (+ΦΠΑ) ανά podcast.



Early Bird Offer για όλους

Το πρώτο podcast «Η σκληρή αλήθεια για τον Θέμο Αναστασιάδη» θα είναι διαθέσιμο για μόλις 48 ώρες από την πρεμιέρα του στη φιλική τιμή των €0,99 ευρώ (+ΦΠΑ). Η πρόσβαση στην αγορά των νέων podcasts γίνεται με μια απλή εγγραφή στο skliresalitheies.lifo.gr και όλο το περιεχόμενο γίνεται αμέσως διαθέσιμο.

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα τρία μέρη του πρώτου podcast για τον Θέμο Αναστασιάδη, συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

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