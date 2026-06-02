Η Σίντνεϊ Σουίνι, το Euphoria και το backstage βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Ένα backstage βίντεο από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria με τη Σίντνεϊ Σουίνι προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, όχι μόνο για τη σκηνή που καταγράφει, αλλά κυρίως για το ποιοι φαίνονται γύρω από την ηθοποιό την ώρα του γυρίσματος.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Σουίνι εμφανίζεται ως Cassie σε σκηνή όπου η Maddy, ο χαρακτήρας της Alexa Demie, γυρίζει περιεχόμενο για το OnlyFans της. Η Cassie ποζάρει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα, φορώντας μικροσκοπικό κόκκινο και λευκό μπικίνι, ενώ γύρω της βρίσκονται μέλη του συνεργείου.

Το αρχικό βίντεο έχει πλέον διαγραφεί, όμως αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνονται γύρω από τη Σουίνι είναι άνδρες, σε μια σκηνή όπου το σώμα της Cassie βρίσκεται ξανά στο κέντρο της εικόνας.

Το θέμα δεν είναι αν η ίδια η Σουίνι αισθάνθηκε άβολα — κάτι τέτοιο δεν έχει δηλωθεί από την ηθοποιό. Το ζήτημα που άνοιξε η συζήτηση είναι διαφορετικό: πόσο ανδροκρατούμενα παραμένουν τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, ειδικά σε σειρές όπου το σώμα των γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιείται τόσο έντονα ως θέαμα.

Η αντίδραση στο backstage βίντεο δεν ήρθε σε κενό. Η τρίτη σεζόν του Euphoria είχε ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την Cassie, έναν χαρακτήρα που από τις πρώτες σεζόν κουβαλούσε την εμπειρία της σεξουαλικής έκθεσης, της ανάγκης για αποδοχή και της ανδρικής επιβεβαίωσης.

Στη νέα σεζόν, η Cassie εμφανίζεται πλέον ως δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, σε μια ιστορία που την τοποθετεί διαρκώς μπροστά σε κάμερες, ring lights και φαντασιώσεις πελατών. Η Maddy λειτουργεί σχεδόν ως μάνατζερ της, ενώ η σειρά παρουσιάζει την Cassie μέσα από σκηνές που αρκετοί θεατές και κριτικοί περιέγραψαν ως διαρκή εξευτελισμό του χαρακτήρα.

Ακόμη και στο φινάλε, η Cassie δεν φαίνεται να παίρνει μια πραγματική αφηγηματική έξοδο. Η εικόνα της παραμένει δεμένη με το σώμα της, την έκθεση και την οικονομία της επιθυμίας. Αυτό έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν το Euphoria σχολιάζει την εκμετάλλευση της Cassie ή αν τελικά την αναπαράγει.

Ανάλογη συζήτηση προκάλεσε και στιγμιότυπο από επίσημο behind-the-scenes βίντεο του HBO Max για άλλο επεισόδιο της σεζόν, όπου η Σουίνι εμφανίζεται ξανά περικυκλωμένη από συνεργείο που φαίνεται, κατά κύριο λόγο, ανδρικό. Σε σχόλια στο Reddit, χρήστες συνέδεσαν την εικόνα με την παλιότερη κριτική που έχει δεχθεί το Euphoria για το αν η κάμερά του κατανοεί πραγματικά τις γυναίκες της σειράς ή απλώς παρατηρεί τα σώματά τους.

Η συζήτηση ξεπερνά το ίδιο το Euphoria. Τα στοιχεία του ReFrame Report, της πρωτοβουλίας του Sundance Institute και του Women in Film για την καταγραφή της έμφυλης ισότητας στην οπτικοακουστική βιομηχανία, δείχνουν ότι η πρόοδος στις τεχνικές και παραγωγικές θέσεις πίσω από την κάμερα παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με την έκθεση για το 2024-25, γυναίκες, nonbinary και trans άτομα αντιστοιχούσαν στο 33% των production managers, στο 46% των first assistant directors, στο 26% των directors of photography και στο 39% των production designers στις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές. Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπήρξαν μικρές αυξήσεις, οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εξακολουθούν να καλύπτονται κυρίως από άνδρες.

Η Kirsten Schaffer, επικεφαλής του Women in Film, σημείωσε ότι το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, ειδικά μετά το #MeToo, καθώς οι βασικές αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται συχνά από άνδρες που προσλαμβάνουν ανθρώπους με τους οποίους έχουν ήδη συνεργαστεί — και αυτοί, συνήθως, είναι επίσης άνδρες.

Το Euphoria υπήρξε από την αρχή μια σειρά που προκάλεσε συζητήσεις για τα όρια ανάμεσα στην απεικόνιση και την εκμετάλλευση. Στις πρώτες σεζόν, η υπερβολή του έμοιαζε συχνά να λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στην επιθυμία, τη βία, τον εθισμό και την εφηβική αυτοκαταστροφή. Στην τρίτη σεζόν, όμως, αρκετοί θεατές είδαν κάτι πιο άβολο: μια σειρά που μοιάζει να έχει λιγότερη ενσυναίσθηση για τις γυναίκες της και περισσότερη εμμονή με το πώς φαίνονται όταν καταρρέουν.

Το ερώτημα που άνοιξε το βίντεο δεν αφορά μόνο μία σκηνή ή μία ηθοποιό. Αφορά το πώς παράγονται οι εικόνες στο Χόλιγουντ, ποιοι βρίσκονται πίσω από την κάμερα και τι σημαίνει να γυρίζονται ιστορίες για γυναίκες όταν οι περισσότερες θέσεις εξουσίας στο set εξακολουθούν να ανήκουν σε άνδρες.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Telegraph, The Cut