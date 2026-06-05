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Η Σάρον Στόουν και η Κίκι Πάλμερ αστειεύτηκαν για τα δικαιώματα των αντρών: «Πρώτα τους κόβουμε το Viagra»

Στο Actors on Actors του Variety, η Σάρον Στόουν και η Κίκι Πάλμερ μετέτρεψαν μια celebrity συζήτηση σε απολαυστικό μάθημα για τη φήμη, τη μητρότητα, το Euphoria στα σχολεία και το Viagra ως φεμινιστική ατάκα.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σάρον Στόουν και η Κίκι Πάλμερ αστειεύτηκαν για τα δικαιώματα των αντρών: «Πρώτα τους κόβουμε το Viagra» Facebook Twitter
φωτογραφία: Mary Ellen Matthews
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Η Σάρον Στόουν και η Κίκι Πάλμερ συναντήθηκαν στο νέο Actors on Actors του Variety και η χημεία τους φάνηκε από τα πρώτα λεπτά.

Το πιο viral σημείο της συζήτησης ήρθε όταν οι δύο ηθοποιοί αστειεύτηκαν με την ιδέα ότι, αφού στις ΗΠΑ περιορίζονται ξανά τα δικαιώματα των γυναικών, ίσως ήρθε η ώρα να γίνει μια αντίστοιχη συζήτηση και για τους άντρες.«Πρώτα παίρνουμε το Viagra», είπε αστειευόμενη η Στόουν. Η Πάλμερ μπήκε αμέσως στο ίδιο παιχνίδι, λέγοντας ότι το Viagra «τους κάνει να φέρονται τρελά» και πρόσθεσε ότι ίσως οι άντρες δεν πρέπει ούτε να οδηγούν.

Η ατάκα ήταν σατιρική, αλλά η κουβέντα τους είχε ξεκινήσει από κάτι πιο σοβαρό: τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες καλούνται διαρκώς να απολογούνται για το σώμα, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ανεξαρτησία και τη δύναμή τους. Η Πάλμερ είπε ότι όταν μια γυναίκα ξέρει τι θέλει, πολύ συχνά αντιμετωπίζεται σαν «τέρας», ενώ η Στόουν μίλησε για το πόσο απομονωτική μπορεί να γίνει η επιτυχία.

Ένα από τα πιο ανθρώπινα σημεία της συνέντευξης ήταν η συζήτηση για τη μητρότητα. Η Στόουν, που έχει υιοθετήσει τρεις γιους, περιέγραψε πώς δημιούργησε στο σπίτι της έναν χώρο για τις «ερωτήσεις μπαμπά», όταν τα παιδιά της άρχισαν να ζητούν απαντήσεις που συνήθως θα απευθύνονταν σε πατέρα. Όπως είπε, αργότερα της έδιναν κάρτες για τη Γιορτή του Πατέρα.

Η Πάλμερ, που είναι επίσης μητέρα, αναγνώρισε αμέσως αυτό το κομμάτι της εμπειρίας. Η συζήτησή τους δεν είχε τον συνηθισμένο τόνο μιας προωθητικής τηλεοπτικής συνέντευξης. Έμοιαζε περισσότερο με δύο γυναίκες από διαφορετικές γενιές του Χόλιγουντ που αναγνωρίζουν η μία στην άλλη την ίδια άρνηση να μικρύνουν για να γίνουν πιο αποδεκτές.

Η Στόουν μίλησε και για το Euphoria, στο οποίο έχει ενταχθεί για την τρίτη σεζόν, λέγοντας ότι το θεωρεί μία από τις πιο σημαντικές σειρές της τηλεόρασης. Υποστήριξε μάλιστα ότι θα έπρεπε να προβάλλεται σε κάθε λύκειο και να το βλέπουν και οι γονείς, επειδή μιλά με σκληρότητα αλλά και ειλικρίνεια για τα ναρκωτικά, τη σεξουαλικότητα, την οικογένεια και όλα όσα οι ενήλικες συχνά προτιμούν να μη βλέπουν.

Η κουβέντα πήγε και σε μια πιθανή συνεργασία τους. Η Πάλμερ είπε στη Στόουν ότι θέλει να κάνουν ταινία μαζί, ενώ η Στόουν αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει με τον Κόλμαν Ντομίνγκο μια ιδέα για σειρά στην οποία θα μπορούσε να υπάρχει ρόλος και για την Πάλμερ. Από εκεί, η συζήτηση κατέληξε σχεδόν αυθόρμητα σε σχέδια για δείπνο στο σπίτι της Στόουν.

Αυτό που έμεινε από τη συνέντευξη δεν ήταν μόνο οι ατάκες. Ήταν η απρόσμενη συνάντηση δύο σταρ που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές του Χόλιγουντ, αλλά μιλούν την ίδια γλώσσα όταν η κουβέντα φτάνει στη μητρότητα, την εξουσία, τη φήμη και την «τρέλα» που φορτώνεται πολύ εύκολα στις γυναίκες που δεν ζητούν άδεια.

με στοιχεία από Variety

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