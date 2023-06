Η Σάρλοτ του «Sex and the City» παίρνει θέση στην κόντρα Σάρα Τζέσικα Πάρκερ- Κιμ Κατράλ

Η Κριστίν Ντέιβις, η τηλεοπτική Σάρλοτ του Sex and the City σχολιάσει τις φήμες για τη ρήξη μεταξύ της Κιμ Κατράλ και της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, λίγο πριν την νέα «συνεργασία τους» στο reboot του «And Just Like That».

Η Κριστίν Ντέιβις μίλησε στην Telegraph και μεταξύ άλλων είπε ότι δεν θα σπαταλήσει την ενέργειά της σε αυτό, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε να μπορούσε να διορθώσει τα πράγματα μεταξύ Κιμ Κατράλ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

«Πρέπει να σέβεσαι τις επιθυμίες των ανθρώπων. Δεν θα σπαταλήσω ενέργεια σε αυτό. Δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν», είπε η πρωταγωνίστρια του Sex and The City.

«Καταλαβαίνω τα συναισθήματα των φανς- ότι είναι αναστατωμένοι... Μακάρι να μπορούσα να φτιάξω (την κατάσταση), αλλά δεν μπορώ, δεν είναι στις δυνάμεις μου» είπε.

Η Κριστίν Ντέιβις προχώρησε στα συγκεκριμένα σχόλια λίγες μόλις ημέρες αφότου το ET επιβεβαίωσε ότι η Κιμ Κατράλ θα υποδυθεί ξανά τον αγαπημένο ρόλο της Σαμάνθα για το φινάλε της σεζόν 2 του «And Just Like That».

Η Κιμ Κατράλ σύμφωνα με πληροφορίες γύρισε μία μόνο σκηνή για την σειρά τον περασμένο Μάρτιο. Η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That» θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο Max.

Με πληροφoρίες της Telegraph/ΕΤOnline