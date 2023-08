Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραγγέλνει cosmopolitan στα ελληνικά

Η Σάρα Tζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσo ζητάει από έναν σερβιτόρο να της φέρει 2 cosmopolitan. Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο.

Το περίεργο είναι ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ζητάει τα cosmopolitan σε άπταιστα ελληνικά.

«Συγγνώμη μπορούμε να έχουν δύο ακόμη cosmopolitan;» λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ως άλλη Κάρι Μπράτσο, σε μία παραλία φορώντας ένα ροζ μαγιό. Και φυσικά η απάντηση είναι θετική.

Η σκηνή είναι από το φινάλε του δεύτερου κύκλου του σίκουελ, του Sex and the City, του «And Just Like That» όπου η Κάρι Μπράντσο από ό,τι φαίνεται βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα για διακοπές.

Η σειρά, έχει ανανεώσει και για την τρίτη σεζόν.