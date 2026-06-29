Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει στο HBO την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση

Η Robin Byrd πιστεύει ότι το αρχείο της ζωής της θα έπρεπε να καταλήξει στο Smithsonian. Ακούγεται υπερβολικό, σχεδόν κωμικό, μέχρι να θυμηθεί κανείς τι ακριβώς κουβαλά αυτή η ζωή: πορνό, δημόσια καλωδιακή τηλεόραση, γκέι κοινό, ασφαλές σεξ, λογοκρισία, AIDS, γυμνό, χιούμορ, σώματα που δεν ζητούσαν άδεια και μια ολόκληρη προϊστορία του σημερινού διαδικτυακού ερωτικού θεάματος.

Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO, «Bang My Box: The Robin Byrd Story», η Byrd επιστρέφει όχι απλώς ως καλτ φιγούρα της παλιάς νυχτερινής Νέας Υόρκης, αλλά ως πρόσωπο που προηγήθηκε πολλών πραγμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα: του YouTube, της ζωντανής διαδικτυακής αυτοέκθεσης, της οικονομίας των δημιουργών, της θετικής κουλτούρας γύρω από το σεξ, της τηλεοπτικής queer ορατότητας και της ιδέας ότι το γυμνό σώμα μπορεί να είναι δημόσιος λόγος.

Facebook Twitter Η Robin Byrd στο «Bang My Box: The Robin Byrd Story», το ντοκιμαντέρ του HBO που επιστρέφει στη sex-positive τηλεοπτική ιστορία της Νέας Υόρκης και στη μάχη της για το σώμα, τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου. Φωτ.: HBO

Η Byrd έγινε γνωστή μέσα από το «The Robin Byrd Show», ένα πρόγραμμα δημόσιας καλωδιακής τηλεόρασης που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και έγινε καλτ φαινόμενο στη Νέα Υόρκη των ’80s και ’90s. Η αισθητική του ήταν φτηνό, θολό, χειροποίητο χάος: χαμηλό budget, κουνημένη κάμερα, σώματα, γέλια, χορευτές και χορεύτριες σε στριπτίζ, ερμηνευτές ταινιών ενηλίκων, τηλεφωνήματα από θεατές και μια οικοδέσποινα με μαύρο πλεκτό μπικίνι, λευκό βερνίκι νυχιών και αστείρευτη διάθεση να μιλήσει για το σεξ χωρίς τρόμο.

Αυτό που έκανε η Robin Byrd δεν ήταν απλώς να μεταφέρει την πορνογραφική κουλτούρα στην τηλεόραση. Ήταν κάτι πιο περίεργο και πιο πολιτικό: έφτιαξε έναν νυχτερινό χώρο όπου η επιθυμία δεν παρουσιαζόταν ως βρόμικο μυστικό, αλλά ως παιχνίδι, γλώσσα, επιβίωση, φροντίδα και έκφραση. Η ίδια το λέει με τον πιο απλό τρόπο: το σεξ είναι μια μορφή μαγείας. Και αυτός ο σχεδόν παιδικός θαυμασμός μπροστά στο σώμα ήταν η δύναμη του σόου της.

Την ώρα που η επιδημία του AIDS βύθιζε τη Νέα Υόρκη στον φόβο, την άγνοια και το πένθος, η Byrd μιλούσε δημόσια για ασφαλές σεξ με έναν τρόπο που δεν ήταν ούτε ιατρικό φυλλάδιο ούτε ηθικολογική προειδοποίηση. Θύμιζε στους θεατές να χρησιμοποιούν προφυλακτικά, έδειχνε πρακτικά τι σημαίνει προστασία και το έκανε με χιούμορ, ζεστασιά και μια παράξενη μητρική ενέργεια. Γι’ αυτό και οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ τη βλέπουν ως «τυχαία ακτιβίστρια»: δεν ξεκίνησε για να γίνει πολιτική φιγούρα, αλλά η ίδια η παρουσία της έγινε πολιτική.

Η εκπομπή της υπήρξε επίσης καταφύγιο για ένα γκέι κοινό που σπάνια έβλεπε την επιθυμία του να εμφανίζεται στην τηλεόραση χωρίς ντροπή ή καρικατούρα. Η Byrd άρχισε να φιλοξενεί άντρες strippers σε ενότητα για άντρες που ήθελαν να βλέπουν άντρες, ενώ έβαζε στην οθόνη και τρανς performers σε μια εποχή που τέτοιες παρουσίες ήταν σχεδόν αδιανόητες για το συμβατικό τηλεοπτικό τοπίο. Όλο αυτό μπορεί σήμερα να μοιάζει ακατέργαστο, ακόμη και άβολο σε σημεία, αλλά τότε υπήρξε ένα είδος νυχτερινής ορατότητας που δεν χωρούσε αλλού.

Η Byrd δεν ήταν μόνο τηλεοπτική περσόνα. Ήταν και μέρος μιας μεγάλης σύγκρουσης για την ελευθερία του λόγου. Στα χρόνια που συντηρητικοί πολιτικοί προσπαθούσαν να χαρακτηρίσουν τέτοιες εκπομπές «άσεμνες» και να τις εξαφανίσουν από την καλωδιακή τηλεόραση, η υπόθεσή της έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Η ίδια δικαιώθηκε, υπερασπιζόμενη κάτι που παραμένει απλό και ριζοσπαστικό: το ανθρώπινο σώμα δεν είναι από μόνο του άσεμνο. Η γύμνια μπορεί να είναι μορφή έκφρασης.

Γι’ αυτό και η ιστορία της συνομιλεί περίεργα με το σήμερα. Πριν από τις πλατφόρμες, τους συνδρομητές, τις ζωντανές μεταδόσεις και την εμπορευματοποίηση της οικειότητας, υπήρχε μια γυναίκα σε μια νυχτερινή εκπομπή δημόσιας τηλεόρασης που καλούσε τους θεατές να ξαπλώσουν, να χαλαρώσουν και, αν δεν έχουν κάποιον αγαπημένο δίπλα τους, να θυμούνται ότι έχουν εκείνη. Αυτό δεν ήταν απλώς σεξουαλικό θέαμα. Ήταν μια μικρή υπόσχεση παρέας.

Το ντοκιμαντέρ έχει και ένα πιο τρυφερό, πιο σωματικό παρόν. Η Byrd είναι σήμερα 71 ετών και καλείται να κοιτάξει ξανά το σώμα της μπροστά στην κάμερα. Για μια γυναίκα που πέρασε τη ζωή της υπερασπιζόμενη τη χαρά, την έκθεση και την ελευθερία του σώματος, η απόφαση να εμφανιστεί όπως είναι τώρα δεν είναι μικρή. Στην αρχή δίστασε. Μετά αναρωτήθηκε αν θα ήταν υποκρισία να μη δεχτεί. Αυτό που δείχνει, λέει, είναι ο εαυτός της σήμερα, ακριβώς όπως είναι.

Εκεί το θέμα ξεφεύγει από την καλτ νοσταλγία. Η Robin Byrd δεν επιστρέφει απλώς ως γραφική φιγούρα μιας πιο βρόμικης, πιο θορυβώδους, πιο ελεύθερης Νέας Υόρκης. Επιστρέφει ως υπενθύμιση ότι πολλά από όσα σήμερα συζητάμε γύρω από το σεξ, την ορατότητα, την αυτοέκθεση, τις πλατφόρμες, τη λογοκρισία και το δικαίωμα στο σώμα είχαν ήδη παιχτεί, με πιο φτηνά φώτα και λιγότερη τεχνολογία, στη νυχτερινή τηλεόραση των προηγούμενων δεκαετιών.

Το «Bang My Box: The Robin Byrd Story», σε παραγωγή της Sarah Jessica Parker, κάνει πρεμιέρα στο HBO στις ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου και στο HBO Max σε Βρετανία και Αυστραλία την 1η Ιουλίου. Η Byrd μπορεί να μοιάζει εκ πρώτης όψεως σαν παλιά φιγούρα ενός χαμένου καλωδιακού περιθωρίου.

Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία της ακουμπά κατευθείαν στο παρόν: στο ποιος έχει δικαίωμα να φαίνεται, ποιος αποφασίζει τι είναι άσεμνο, ποιος εμπορεύεται την οικειότητα και πώς ένα σώμα μπορεί, ακόμη και μέσα από γέλιο, φτήνια και υπερβολή, να γίνει πολιτικό γεγονός.

με στοιχεία από Guardian