Η Ρις Γουίδερσπουν πούλησε την εταιρεία παραγωγής της για 900 εκατ. δολ.

Η Ρις Γουίδερσπου ανακοίνωσε την πώληση της εταιρείας της Hello Sunshine στην Blackstone. Η πώληση έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες στα 900 εκατ. δολ.

«Τι φοβερή μέρα! Ξεκίνησα τη @HelloSunshine για να αλλάξω τον τρόπο που βλέπουν όλες τις γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης» έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η εταιρεία της ιδρύθηκε μόλις το 2016 ως κοινή επιχείρηση με την AT & T’s Otter Media.

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, η εταιρεία Blackstone, πλήρωσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να αγοράσει μετοχές της Hello Sunshine.

Μεταξύ των project της εταιρείας της Γουίδερσπουν είναι οι ταινίες "Gone Girl" και "Wild", καθώς και οι τηλεοπτικές σειρές "The Morning Show" και "Big Little Lies".

Στην Hello Sunshine ανήκει επίσης η δημοφιλής λέσχη βιβλίων της Γουίδερσπουν. Η εταιρεία πέρασε πρόσφατα στο podcasting και στην οικογενειακή ψυχαγωγία, ενώ προγραμματίζει σειρές για παιδιά.

«Τα τελευταία χρόνια, παρακολουθήσαμε την αποστολή μας να ευδοκιμεί μέσω βιβλίων, τηλεόρασης, ταινιών και social media. Σήμερα, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα και συνεργαζόμαστε με την @blackstone, η οποία θα μας επιτρέψει να πούμε ακόμη πιο διασκεδαστικές, επιδραστικές και φωτεινές ιστορίες για τη ζωή των γυναικών παγκοσμίως» ανέφερε η Γουίδερσπουν στην ανάρτησή της.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένη για το τι σημαίνει αυτό για το μέλλον μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να δημιουργώ ευκαιρίες για κινηματογραφιστές, συγγραφείς και δημιουργούς όλων των καταβολών και εμπειριών, ώστε να λένε τις ιστορίες τους με τον δικό τους τρόπο και να προσεγγίζουν μεγαλύτερο κοινό, που θα δει ότι οι ιστορίες τους έχουν σημασία.

»Αυτή είναι μια μοναδική περίοδος στον κόσμο μας όπου η τομή που έχει γίνει στην τέχνη, το εμπόριο και τα Μέσα ενημέρωσης καθιστά δυνατή τη δημιουργία αυτών των project για να πουν τις ιστορίες τους και το Hello Sunshine είναι εδώ για να δώσει έμφαση στις εκπληκτικές δημιουργίες τους.

»Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα που μας οδήγησε σε αυτήν την απίστευτη στιγμή και είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την Blackstone, τους Kevin Mayer και Tom Staggs για να μεγαλώσουμε μια εταιρεία πολυμέσων της επόμενης γενιάς.

»Δεσμεύονται να βοηθήσουν την αποστολή μας, ώστε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και τους ανθρώπους που τις τιμούν. Μια ιστορία, τη φορά.».

Η Γουίδερσπουν και η Σάρα Χάρντεν, CEO της Hello Sunshine, θα ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας, η οποία δεν έχει ακόμα επίσημη επωνυμία, και θα συνεχίσουν να επιβλέπουν τις καθημερινές της δράσεις. Θα παραμείνουν επίσης σημαντικοί κάτοχοι κεφαλαίων της.

Με πληροφορίες του Variety