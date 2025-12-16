Η πρώτη αντίδραση του πασίγνωστου τραγουδιστή μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του γνωστού Έλληνα τραγουδιστή, στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ώρες να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του, περί ασελγών πράξεων.

Η είδηση έγινε γνωστή νωρίτερα το Σαββατοκύριακο, όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» μετέφερε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό τραγουδιστή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για καταγγελία που έχουν κάνει συνάδελφοί του σε αυτόν. Τις επόμενες ημέρες ωστόσο, έγινε γνωστό πως η καταγγελία δε θα είναι μόνο μία και πως περισσότερα άτομα θα ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του.

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από τη δική του εκπομπή συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο τραγουδιστής είναι «πολύ μεγάλο όνομα» και υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια προς αυτούς. «Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν λίγες ώρες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή για της καταγγελίες. Όπως αναφέρουν, δεν έχει πάει καμία καταγγελία στα χέρια τους και δε γνωρίζουν το περιεχόμενό της.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δηλώνοντας πως «δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες».

Γιώργος Λιάγκας για τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος»

Ο Γιώργος Λιάγκας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό», ξεκαθάρισε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης για τον οποίο υπάρχει έντονη συζήτηση τις τελευταίες ώρες δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, δίνοντας κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το άτομο που αναμένεται να κατηγορηθεί.

«Επειδή εχθές έγινε ένα κουίζ, ακούστε να δείτε. Αν ήθελα να φωτογραφίσω ποιος είναι, θα το ‘χα κάνει. Πώς προέκυψε τώρα ότι είναι από νησί και ότι είναι ο Ρόκκος; Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, εξ όσων γνωρίζω. Δεν ξέρω από πού έλκει την καταγωγή του, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν είναι από νησί. Και δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα. Δεν θα παίξω την κολοκυθιά», ανέφερε αρχικά.

«Διότι γνωρίζω ότι αύριο ο ένας εκ των τριών καταγγελλόμενων θα βγουν επώνυμα και θα πουν για ποιον πρόκειται. Άρα από αύριο, αν το πουν οι καταγγέλλοντες, λογικά θα μπορούμε να το πούμε και εμείς ή θα το γράψουν τα site φαντάζομαι. Εγώ όμως την κολοκυθιά δεν πρόκειται να παίξω. Σας είπα ότι είναι ένα απ’ τα μεγαλύτερα ονόματα, απ’ τα πολύ μεγαλύτερα, απ’ τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα.

»Σας είπα ότι έχει εκτόπισμα ευρύτερο στη σόουμπιζ την ελληνική, δεν είναι μόνο δηλαδή ένας τραγουδιστής, έχει ευρύτερη παρουσία και εκτόπισμα στη σόουμπιζ και σας είπα ότι το χαρακτηριστικό του, ότι πέρα ότι είναι εξαιρετικός και μοναδικός, ότι έχει και πολύ μεγάλο φαν κλαμπ», κατέληξε.



