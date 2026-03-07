Η Pixar ετοιμάζει το «Μπαμπούλες Α.Ε. 3»

Η Pixar ετοιμάζει τρίτη ταινία στο δημοφιλές franchise «Μπαμπούλες Α.Ε.», την ώρα που το στούντιο ετοιμάζει την κυκλοφορία της νέας του ταινίας, «Hoppers».

Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσα από εκτενές ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, Wall Street Journal και την επικαλέστηκαν στη συνέχεια ιστότοποι, όπως το «Variety» .

Η πρώτη ταινία της σειράς, το «Μπαμπούλες Α.Ε.» του 2001, βασιζόταν στην ιδέα ότι τα τέρατα πρέπει να τρομάζουν παιδιά για να τροφοδοτούν με ενέργεια την πόλη τους. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του σημερινού διευθυντή του δημιουργικού τμήματος της Pixar, Πιτ Ντόκτερ, με τις φωνές των Τζον Γκούντμαν και Μπίλι Κρίσταλ, σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, συγκεντρώνοντας 528,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το prequel «Monsters University» του 2013, σε σκηνοθεσία Νταν Σκάνλον, ξεπέρασε μάλιστα την πρώτη ταινία σε εισπράξεις, φτάνοντας τα 743,5 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Η επιτυχία του franchise οδήγησε αργότερα και στη σειρά sequel «Monsters at Work», η οποία προβλήθηκε για δύο σεζόν.

Pixar: Ετοιμάζει και νέες ταινίες

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα σκηνοθετήσει τη νέα κινηματογραφική ταινία, ενώ και οι λεπτομέρειες της πλοκής -ακόμη και το σε ποιο σημείο του timeline θα τοποθετείται η ιστορία- παραμένουν μυστικές.

Πέρα από το σύμπαν των «Μπαμπούλες», η Pixar έχει ήδη στα σκαριά και άλλες μεγάλες συνέχειες. Ανάμεσά τους είναι το «Toy Story 5», που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο και θα φέρει τον Buzz Lightyear και έναν φαλακρό Woody αντιμέτωπους με ένα «έξυπνο» tablet, το «Οι Απίθανοι 3», προγραμματισμένο για το 2028 με σκηνοθέτη τον Πίτερ Σον του «Elemental», αλλά και μια δεύτερη ταινία «Coco», η οποία αναμένεται το 2029.

Την ίδια στιγμή, το στούντιο επενδύει και σε νέα πρωτότυπα σχέδια. Ανάμεσά τους είναι το «Gatto», που θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά και ακολουθεί έναν «κλέφτη-γάτο» στη Βενετία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το «Ono Ghost Market», ένα πρότζεκτ εμπνευσμένο από ασιατικούς μύθους για υπερφυσικά παζάρια όπου συναντιούνται οι ζωντανοί και οι νεκροί, μετατράπηκε από σειρά για streaming σε κινηματογραφική ταινία.

Παράλληλα, η Pixar αναπτύσσει και το πρώτο μιούζικαλ στην ιστορία της, με τη σκηνοθέτρια του «Turning Red», Ντόμι Σι.

Όσο για το «Hoppers», η νέα ταινία με επίκεντρο τα ζώα συγκέντρωσε 3,2 εκατομμύρια δολάρια από preview προβολές και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 35 με 40 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 4.000 αίθουσες μέσα στο πρώτο της Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από Variety