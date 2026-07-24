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Η Paramount ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει για μήνες την εξαγορά της Warner Bros

Μετά τις νέες εξελίξεις, οι μετοχές τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros. Discovery κατέγραψαν σημαντική πτώση

The LiFO team
The LiFO team
PARAMOUNT WARNER BROS ΕΞΑΓΟΡΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplas
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Η Paramount ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι η εξαγορά της Warner Bros. θα καθυστερήσει για πολλούς μήνες και ενδεχομένως έως και το 2027, σύμφωνα με το CNN.

Η καθυστέρηση έρχεται λόγω εκκρεμών αγωγών που έχουν καταθέσει γενικοί εισαγγελείς πολιτειών των ΗΠΑ και το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America), όπως μεταδίδει το μέσο.

Επικαλούμενο δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε η Paramount, το CNN αναφέρει ότι η εταιρεία «συμφώνησε να μην ολοκληρώσει τη συγχώνευση-μαμούθ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης για ζητήματα ανταγωνισμού ή πριν από τον Ιούνιο του 2027, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο».

Paramount - Warner Bros. Discovery: Σημαντική πτώση στις μετοχές τους

Με αυτή την ανακοίνωση ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός της Paramount, η οποία σκόπευε να ολοκληρώσει την εξαγορά της Warner έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Μετά τις νέες εξελίξεις, οι μετοχές τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros. Discovery κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Εκπρόσωπος της Paramount ανέφερε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντική νίκη, καθώς οδηγεί ακριβώς στο αποτέλεσμα που επιδιώκαμε εξαρχής: μια άμεση πορεία προς τη δίκη, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.

Πρόκειται για τον ταχύτερο και σαφέστερο τρόπο να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή είναι θετική για τον ανταγωνισμό, τους καταναλωτές και τους δημιουργούς – ένα συμπέρασμα στο οποίο έχουν ήδη καταλήξει δεκάδες αρχές ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο. Οι ορισμοί της αγοράς που επικαλούνται οι ενάγοντες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της σημερινής αγοράς και δεν μπορούν να αντέξουν σε ουσιαστικό έλεγχο. Ανυπομονούμε να αποδείξουμε τη θέση μας στο δικαστήριο».

Η συμφωνία ακυρώνει την προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου ακροαματική διαδικασία σχετικά με το αίτημα των πολιτειών για προσωρινή διαταγή κατά της συγχώνευσης, ενώ αποσύρεται και αντίστοιχο αίτημα που είχε καταθέσει το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής.

Με πληροφορίες από CNN
 

 
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