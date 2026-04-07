Η Paramount Skydance εξασφαλίζει $24 δισ. από κεφάλαια της Μέσης Ανατολής για τη συμφωνία με τη Warner Bros

Η Paramount Skydance, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, έλαβε δεσμεύσεις ύψους περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας συμφώνησε να παράσχει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Paramount, ενώ τα κρατικά ταμεία του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι θα καλύψουν τα υπόλοιπα από τα 24 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με πηγή εξοικειωμένη με τη συμφωνία, όπως πρώτα ανέφερε το Wall Street Journal.

Η συμφωνία της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένει εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές. Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026.

Τον προηγούμενο μήνα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Omeed Assefi, δήλωσε ότι η συμφωνία Paramount-WBD «σίγουρα δεν» θα ακολουθήσει γρήγορη διαδικασία έγκρισης για πολιτικούς λόγους, λόγω των φιλικών σχέσεων της οικογένειας Έλισον με τον Τραμπ.

Η WBD έχει ορίσει τις 23 Απριλίου για ειδική γενική συνέλευση μετόχων για να ψηφίσουν τη συμφωνία με την Paramount Skydance.

Η προσφορά της Paramount για την WBD, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η Δεκεμβρίου, περιελάμβανε συνολικό ποσό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα επενδυτικά κεφάλαια της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με σχετική υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εκείνη την περίοδο.

Έκτοτε, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει το ύψος της συνεισφοράς των τριών επενδυτικών κεφαλαίων στην προσφορά της που κέρδισε τον διαγωνισμό για την Warner Bros. Discovery, την οποία το διοικητικό συμβούλιο της WBD αποδέχτηκε τον Φεβρουάριο, αφού η Netflix επέλεξε να μην υποβάλει αντιπροσφορά έναντι της προσφοράς της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή.

Τον Δεκέμβριο, η Paramount ανακοίνωσε ότι η κινεζική εταιρεία gaming και internet Tencent, που είχε δεσμευτεί με 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη συμφωνία Paramount Skydance, δεν ήταν πλέον χρηματοδότης λόγω ανησυχιών του διοικητικού συμβουλίου της WBD σχετικά με ξένη ιδιοκτησία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg News, η Tencent επανήλθε ως επενδυτής με νέα χρηματοδότηση.

Σε προηγούμενες καταθέσεις προς την SEC, η Paramount Skydance ανέφερε ότι τα τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής «συμφώνησαν να παραιτηθούν από οποιαδήποτε δικαιώματα διακυβέρνησης - συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο - που συνδέονται με τις επενδύσεις τους σε μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου». Σύμφωνα με την Paramount, αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία «δεν θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία της CFIUS», αναφερόμενη στην ενδοκυβερνητική Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS), υπό την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξετάζει τις ξένες επενδύσεις σε αμερικανικές επιχειρήσεις για πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας.

Ο πατέρας του Ντέιβιντ Έλισον, Λάρι Έλισον - συνιδρυτής της Oracle και ένας από τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως - δεσμεύτηκε να συνεισφέρει έως 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια στη νικητήρια συμφωνία για τη WBD. Η συμμετοχή των τριών ταμείων της Μέσης Ανατολής θα μειώσει το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί να συνεισφέρει ο Λάρι Έλισον για την εξαγορά της Warner Bros.

Με πληροφορίες από Variety