Η νέα ταινία που ετοιμάζουν οι δημιουργοί του «Stranger Things»

Οι Ματ και Ρος Ντάφερ, το δημιουργικό δίδυμο πίσω από την επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Stranger Things», ετοιμάζουν την πρώτη τους ταινία στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την Paramount.

Σύμφωνα με το Variety, οι αδελφοί Ντάφερ θα γράψουν και θα σκηνοθετήσουν μια νέα κινηματογραφική παραγωγή, ο τίτλος και η υπόθεση της οποίας παραμένουν προς το παρόν μυστικά. Η ταινία έχει ήδη προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου 2028.

Το πρότζεκτ αναπτύσσεται από την εταιρεία παραγωγής τους, Upside Down Pictures, την οποία διευθύνουν μαζί με τη συνεργάτιδά τους και πρόεδρο της εταιρείας, Χίλαρι Λίβιτ.

“Stranger Things” creators Matt and Ross Duffer have set their first movie under their four-year deal at Paramount.



It's dated for a wide theatrical release on November 3, 2028. Details about the project, including the plot, are being kept under wraps.https://t.co/SYUSuPnBbo pic.twitter.com/7xSTOXfHpL — Variety (@Variety) June 15, 2026

Stranger Things: Τετραετή συμφωνία με την Paramount για τους Ντάφερ

Μετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things», οι Ντάφερ αποχώρησαν από το Netflix και υπέγραψαν αποκλειστική τετραετή συμφωνία με την Paramount για την ανάπτυξη κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και streaming παραγωγών.

Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας, θα δοθεί έμφαση σε φιλόδοξα και, μεγάλης κλίμακας, κινηματογραφικά πρότζεκτ με προορισμό τη μεγάλη οθόνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το σενάριο, το είδος ή το καστ της νέας ταινίας, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις ανάμεσα στους θαυμαστές των δημιουργών.

Οι Ματ και Ρος Ντάφερ απέκτησαν παγκόσμια αναγνώριση χάρη στο «Stranger Things», μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία του Netflix, η οποία συνδύασε στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, τρόμου και νοσταλγίας για τη δεκαετία του 1980, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας.

Η νέα τους ταινία θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα μετά το τέλος της σειράς που τους καθιέρωσε διεθνώς.

Με πληροφορίες από Variety