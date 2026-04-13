Η μιντιακή αυτοκρατορία των Ομπάμα επεκτείνεται στο Μπρόντγουεϊ

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα (64 και 61 ετών αντίστοιχα) έχουν καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους αλλά και να την αυξήσουν, ενώ παράλληλα έχουν αποκτήσει μια ισχυρή μιντιακή αυτοκρατορία που μετατρέπει σε χρυσάφι ό,τι αγγίζει: μεγάλες συμφωνίες με πλατφόρμες όπως το Netflix, βιβλία, ταινίες, podcast και τώρα θέατρο. Ναι, οι Ομπάμα έφτασαν μέχρι το Μπρόντγουεϊ.

Στις 31 Μαρτίου, οι παροικούντες την πιο διάσημη θεατρική πιάτσα του πλανήτη έγιναν μάρτυρες της αναβίωσης του «Proof», ενός θεατρικού έργου με ιστορία 25 ετών που γράφτηκε από τον Ντέιβιντ Όμπερν το 2000 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Στη νέα του εκδοχή πρωταγωνιστούν ο Ντον Τσιντλ και η Άγιο Εντεμπίρι («The Bear»), οι οποίοι κάνουν το ντεμπούτο τους στη θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης – και μαζί τους οι Ομπάμα. Μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, εισέρχονται για πρώτη φορά στον κόσμο του θεάτρου, συνεισφέροντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στην παραγωγή.

Όπως πάντα, οι Ομπάμα φαίνεται να παίζουν σωστά τα χαρτιά τους. Ενώ το περιοδικό «Fortune» είχε υπολογίσει ότι το ζεύγος έφυγε από τον Λευκό Οίκο με περιουσία περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων, ο αμερικανικός Τύπος εκτιμά πλέον ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, το «Proof» –η ιστορία ενός μαθηματικού που μετά τον θάνατό του η κόρη του ανακαλύπτει σημαντικά ιστορικά στοιχεία ανάμεσα στα έγγραφά του και προσπαθεί να αποδείξει την αυθεντικότητά τους– γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ και έκανε περίπου 1.000 παραστάσεις σε δύο διαφορετικά θέατρα μέχρι το 2003, αποσπώντας τρία βραβεία Τόνι. Η επιτυχία του ήταν τέτοια ώστε το 2005 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία του Τζον Μάντεν, με πρωταγωνιστές τους Άντονι Χόπκινς και Γκουίνεθ Πάλτροου. Η παράσταση θα ανέβει μέχρι τις 19 Ιουλίου και η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Απριλίου.

Η αφίσα της παράστασης «Proof» που ανέβηκε πριν από λίγες μέρες στο Μπρόντγουεϊ.

Όπως πάντα, οι Ομπάμα φαίνεται να παίζουν σωστά τα χαρτιά τους. Ενώ το περιοδικό «Fortune» είχε υπολογίσει ότι το ζεύγος έφυγε από τον Λευκό Οίκο με περιουσία περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων, ο αμερικανικός Τύπος εκτιμά πλέον ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ομπάμα έχουν επενδύσει στο θεατρικό έργο, το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης επιτυχίας, μέσω της εταιρείας παραγωγής Higher Ground, την οποία ίδρυσαν το 2018, δίνοντάς της το όνομα ενός τραγουδιού του Στίβι Γουόντερ, που είναι ένα από τα είδωλα του ζεύγους. Η πρώτη τους συμφωνία ήταν με το Netflix τον Μάιο του ίδιου έτους και από τότε δεν έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με τον γίγαντα του streaming.

Η πρώτη τους παραγωγή έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν η ταινία «American Factory», που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2020. Την ίδια χρονιά έκανε πρεμιέρα στο Netflix και το ντοκιμαντέρ «Becoming» με θέμα τη διαδρομή της Μισέλ Ομπάμα, ενώ πριν από 18 μήνες ο Μπαράκ Ομπάμα δάνεισε τη φωνή του για την αφήγηση της φιλόδοξης σειρά ντοκιμαντέρ «Our Oceans», επίσης παραγωγή του ζεύγους, όπως και σε μια παιδική σειρά στο Netflix, το «Waffles + Mochi», η οποία ακολούθησε την πορεία που είχαν χαράξει ήδη στον Λευκό Οίκο όσον αφορά τη διατροφική εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Η συνεργασία με την πλατφόρμα και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τεντ Σαράντος, υπήρξε μία από τις πιο έξυπνες και επικερδείς κινήσεις των Ομπάμα. Αν δεν είχε λειτουργήσει, πιθανότατα θα είχαν στραφεί σε άλλη εταιρεία, καθώς οι Ομπάμα δεν δεσμεύονται με καμία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το 2019, υπέγραψαν συμφωνία με το Spotify για την παραγωγή περιεχομένου, αλλά το 2022 αποφάσισαν να τη λύσουν για να συνεργαστούν με την Audible.

Εκεί κάνουν πλέον την παραγωγή σε μερικές από τις πιο γνωστές εκπομπές τους, όπως το podcast «The second opinion», με παρουσιάστρια τη δρα Σάρον Μαλόουν, και, τον τελευταίο χρόνο, ένα άλλο podcast με τίτλο «IMO» (συντομογραφία του «In My Opinion»), που παρουσιάζουν η Μισέλ και ο αδελφός της, Κρεγκ Ρόμπινσον. Πολλοί διάσημοι έχουν εμφανιστεί στην εκπομπή, εκφράζοντας τις απόψεις τους για διάφορα ζητήματα που θέτει το κοινό, από τη Τζέιμι Λι Κέρτις μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν και τον Σπάικ Λι. Η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε αυτόν τον τίτλο, αποσπούσε πάντα επαινετικά σχόλια για το γούστο της στο ντύσιμο και μια δεκαετία αργότερα εξακολουθεί να δέχεται ερωτήσεις για τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο. Γι’ αυτόν τον λόγο τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε να εκδώσει ένα λεύκωμα με τίτλο «The Look», στο οποίο αναλύει τις ενδυματολογικές επιλογές της. Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ομπάμα γνωρίζουν καλά πώς να προκαλούν το ενδιαφέρον και πώς να το αξιοποιούν οικονομικά.

Με στοιχεία από την «El Pais»