Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν καταγγέλλει τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ «για παρενόχληση και εκφοβισμό»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ φέρονται να ήρθαν σε σύγκρουση στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix, Stranger Things.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Μπράουν -που υποδύεται την Eleven- υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Χάρμπορ, ο οποίος στη σειρά έχει αναλάβει τον ρόλο του θετού πατέρα της ηρωίδας, Τζιμ Χόπερ. Η καταγγελία κατατέθηκε λίγο πριν οι δύο ηθοποιοί συναντηθούν ξανά για τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Enola Holmes, όπως αναφέρουν μέσα όπως το People και το Vanity Fair που αναπαράγουν το ρεπορτάζ της Daily Mail, «υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν».

Όπως σημειώνεται, «υπήρχαν σελίδες επί σελίδων κατηγοριών», ενώ η επακόλουθη έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι οι καταγγελίες της Μπράουν δεν περιελάμβαναν στοιχεία σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο η ηθοποιός είχε εκπρόσωπό της παρόντα στο πλατό καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Netflix, της Μπράουν και του Χάρμπορ δεν έχουν τοποθετηθεί για να επιβεβαιώσουν, διαψεύσουν ή σχολιάσουν την υπόθεση.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Οι δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τον Χάρμπορ

Καθώς η σχέση πατέρα και κόρης των δύο χαρακτήρων στη σειρά γινόταν ολοένα και πιο έντονη και ταραχώδης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε σχολιάσει πως η πραγματική της σχέση με τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ αντανακλούσε, σε μεγάλο βαθμό, εκείνη των ρόλων τους.

«Περάσαμε τόσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα... θυμώναμε ο ένας με τον άλλον, ήμασταν σαν πατέρας και κόρη», είχε δηλώσει η τότε 14χρονη ηθοποιός το 2018, στο PaleyFest του Λος Άντζελες.

Είχε επίσης τονίσει ότι με τον Χάρμπουρ «εκφράζαμε τα συναισθήματά μας εντός και εκτός πλατό, και... αυτές οι σκηνές ήταν τόσο ακατέργαστες και αληθινές, που η ίδια η ανταμοιβή ήταν οι σκηνές».

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η δυναμική της σχέσης τους στη σειρά επηρέασε και την πραγματική τους ζωή. Το 2021 αποκάλυψε πως τρέφει «βαθιά πατρική στοργή» για τη Μπράουν, την οποία γνώρισε για πρώτη φορά κατά τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Stranger Things, που έκανε πρεμιέρα το 2016.

«Η Μίλι κι εγώ είχαμε πάντα μια ξεχωριστή σχέση, γιατί τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή. Την ήξερα πριν γίνει διάσημη», είχε πει ο Χάρμπουρ στο podcast That Scene with Dan Patrick.

Με πληροφορίες από People, Daily Mail, Vanity Fair