Η Μελίντα Γκέιτς απαντά στο εάν έχει συγχωρήσει τον Μπιλ Γκέιτς: «Είναι ένα έργο σε εξέλιξη»

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, μίλησε εκτενώς για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και ιδρυτή της Microsoft, τον γάμο τους καθώς και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ένα νέο επεισόδιο του podcast Wild Card η Μελίντα Γκέιτς, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατα δημοσιευμένα emails του Έπσταϊν, στα οποία αναφερόταν το όνομα του Μπιλ Γκέιτς. Παράλληλα, η 61χρονη Μελίντα μίλησε εκτενώς για τα δύο αλληλένδετα θέματα της εμπιστοσύνης και της συγχώρεσης.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, όταν η παρουσιάστρια Ρέιτσελ Μάρτιν τη ρώτησε τι της έχει διδάξει το πέρασμα του χρόνου για την αγάπη, η Μελίντα μίλησε για τη σημασία της «απόλυτης εμπιστοσύνης» σε όλες τις σχέσεις της — και για το πώς, χωρίς αυτήν, είναι αδύνατο να συνεχίσει κανείς να εξελίσσεται, ειδικά όταν οι άνθρωποι αναπόφευκτα «κάνουν λάθη».

«Σου πήρε παραπάνω από ένα λεπτό για να μάθεις να εμπιστεύεσαι ξανά, αφού αυτό είχε σπάσει στον...» ξεκίνησε να λέει η Μάρτιν, με τη Μελίντα να συμπληρώνει: «στον γάμο;»

«Φυσικά», απάντησε η Μελίντα, παραδεχόμενη στη συνέχεια ότι «νόμιζα πως ίσως να μη μου ξανασυμβεί ποτέ». «Όμως εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου», συνέχισε. «Και έμαθα ότι, με τον σωστό άνθρωπο, μπορείς να το κάνεις. Είναι μικρά βήματα στην αρχή· τα χτίζεις σιγά σιγά, τα παρατηρείς, τα δοκιμάζεις και τότε μπορείς να το βρεις ξανά».

Μετά το διαζύγιό της, η Μελίντα σύναψε σχέση με τον Φίλιπ Βον το 2024 και το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μόλις πέρυσι.

Ερωτώμενη για τον εάν είναι «καλή στο να συγχωρεί», η Μελίντα απάντησε: «Ναι, νομίζω πως είμαι». «Αλλά έχω μάθει ότι η συγχώρεση μπορεί να πάρει πολύ χρόνο και δεν μπορείς να τη βιάσεις», πρόσθεσε.

«Είναι ένα έργο σε εξέλιξη»

Μιλώντας γενικότερα για τη συγχώρεση στο πλαίσιο της φιλίας, είπε ότι χρειάζεται χρόνος για να «επεξεργαστούμε» τους τρόπους με τους οποίους «πληγώνουμε ο ένας τον άλλον» και να καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουμε.

«Αλλά τελικά, εγώ αναζητώ τη συγχώρεση με όλους, γιατί αν δεν μπορείς κάποια στιγμή να συγχωρέσεις κάποιον, νομίζω ότι τελικά πληγώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό», είπε. «Τους συγχωρώ, αλλά δεν χρειάζεται να έχω πια επαφή μαζί τους… Αν όμως μπορώ να συγχωρέσω αυτό που συνέβη και να προσπαθήσω έστω λίγο να δω και τη δική τους πλευρά, τότε μπορώ να προχωρήσω».

Όσο για το αν έχει συγχωρέσει τον Μπιλ, η Μελίντα απάντησε: «Νομίζω πως αυτό θα το κρατήσω για τον εαυτό μου».

Ωστόσο, χαρακτήρισε τη διαδικασία «ένα έργο σε εξέλιξη» και τελικά είπε: «Νομίζω ότι φτάνω σιγά σιγά εκεί».

Η Μελίντα και ο Μπιλ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους το 2021, μετά από 27 χρόνια γάμου. Σε περσινό εξώφυλλο του PEOPLE, ενόψει της κυκλοφορίας των απομνημονευμάτων της The Next Day, η Μελίντα μίλησε για την απόφαση να χωρίσουν, λέγοντας: «Πρέπει πάντα να μένεις πιστός στον εαυτό σου».

Στο βιβλίο της, η Μελίντα έγραψε για την αυξανόμενη αναταραχή στη σχέση της με τον Μπιλ το 2019 και το 2020, αφήνοντας να εννοηθεί η απιστία του και οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Μιλώντας στο podcast, η Μελίντα είπε ότι οι τελευταίες κατηγορίες για τον πρώην σύζυγό της και τον Έπσταϊν της προκάλεσαν «απίστευτη θλίψη».

«Νομίζω ότι ως κοινωνία περνάμε μια περίοδο λογοδοσίας, σωστά; Κανένα κορίτσι δεν θα έπρεπε ποτέ να βρεθεί στη θέση στην οποία βρέθηκε από τον Έπσταϊν και ό,τι κι αν συνέβαινε με όλους τους διάφορους ανθρώπους γύρω του», είπε.

«Για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που επανέρχονται αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί μου ξυπνούν αναμνήσεις από πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου», συνέχισε. «Αλλά έχω προχωρήσει».

Ολοκληρώνοντας, είπε: «Είμαι τόσο χαρούμενη που έχω απομακρυνθεί από όλη αυτή τη βρομιά που υπήρχε εκεί».

Με πληροφορίες από People