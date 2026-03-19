Η Madonna θα εμφανιστεί στη 2η σεζόν του The Studio του Seth Rogen

Η Madonna θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του The Studio, της Apple TV+ σειράς του Seth Rogen, που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε γυρίσματα στην Ευρώπη.

Η παρουσία της συνδέθηκε με τη Βενετία, όπου ανέβασε και story με σενάριο γράφοντας "The Italian Job", ενώ ακολούθησαν δημοσιεύματα και φωτογραφίες από το set.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για guest εμφάνιση στη νέα σεζόν της σειράς, η οποία έχει ήδη χτίσει τη δυναμική της πάνω σε διαδοχικά celebrity cameos και εμφανίσεις γνωστών προσώπων από τον χώρο του θεάματος. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί αν η Madonna θα υποδυθεί τον εαυτό της ή κάποιον ξεχωριστό ρόλο, ενώ δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την έκταση της συμμετοχής της.

Η Madonna στη Βενετία, με σενάριο στα χέρια και το story "The Italian Job", που πυροδότησε τα πρώτα δημοσιεύματα για τη συμμετοχή της στη νέα σεζόν του The Studio.

Η είδηση έχει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, επειδή παρουσιάζεται ως η πρώτη μεγάλη scripted live-action επιστροφή της εδώ και 24 χρόνια. Αυτό δίνει μια άλλη βαρύτητα στην εμφάνισή της, ακόμη κι αν η παραγωγή κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της για το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί μέσα στη σειρά.

Η Βενετία δεν είναι άσχετη με την ιστορία της Madonna. Εκεί γύρισε το 1984 το βιντεοκλίπ του Like a Virgin, του τραγουδιού που την καθιέρωσε ως παγκόσμια ποπ σταρ.