Η Λίλι Κόλινς θα υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν σε μία ταινία για το «Breakfast at Tiffany’s»

Η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris», θα υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια νέα ταινία που θα αφορά τα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας του 1961 «Breakfast at Tiffany’s».

Η ταινία, που δεν έχει ακόμη τίτλο, θα βασιστεί στο βιβλίο του Σαμ Γουόζσον «Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman», με σενάριο της Αλένα Σμιθ, δημιουργού της σειράς Dickinson του Apple TV. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο σκηνοθέτης.

Η ανάρτηση για τη νέα ταινία της Λίλι Κόλινς

Η Κόλινς, κόρη του μουσικού Φιλ Κόλινς, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της σε μια δήλωση στο Instagram.

«Μετά από σχεδόν 10 χρόνια προετοιμασίας και μια ζωή γεμάτη θαυμασμό και λατρεία για την Όντρεϊ, επιτέλους μπορώ να μοιραστώ αυτό το νέο», έγραψε. «Η τιμή και η χαρά που νιώθω δεν αρκούν για να εκφράσουν τα συναισθήματά μου...».

Το «Breakfast at Tiffany’s» ήταν αρχικά μια νουβέλα του Τρούμαν Καπότε, που εκδόθηκε το 1958.

Το «Breakfast at Tiffany’s» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1940 και εξιστορείται από έναν συγγραφέα που μετακομίζει σε ένα νέο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και γίνεται φίλος με τη γοητευτική γειτόνισσά του Χόλι Γκολάιτλι.

Η ταινία έλαβε διθυραμβικές κριτικές, απέφερε 14 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία παγκοσμίως – περίπου 152 εκατομμύρια δολάρια σήμερα – και κέρδισε δύο Όσκαρ.

Η νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την Κόλινς θα είναι η «πρώτη πλήρης περιγραφή της δημιουργίας της ταινίας [Breakfast at Tiffany’s]» και θα καλύπτει το δράμα από την προπαραγωγή έως τις καταστροφές στο πλατό.

Το καστ για τους άλλους χαρακτήρες της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από Guardian