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Η Λέσλι Σταλ μένει στο “60 Minutes” για να μην το δει να πεθαίνει

Μετά τις μαζικές απολύσεις που συγκλονίζουν το ιστορικό πρόγραμμα του CBS, η Λέσλι Σταλ μιλά για τη δυσκολότερη περίοδο της καριέρας της και εξηγεί γιατί αποφάσισε να παραμείνει στην εκπομπή.

The LiFO team
The LiFO team
Η Λέσλι Σταλ μένει στο “60 Minutes” για να μην το δει να πεθαίνει Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Η Λέσλι Σταλ έχει περάσει πάνω από μισό αιώνα στην αμερικανική τηλεόραση. Τριάντα πέντε από αυτά τα χρόνια τα έχει ζήσει μέσα στο “60 Minutes”, ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του CBS. Κι όμως, μιλώντας για όσα συμβαίνουν σήμερα στην εκπομπή, δεν διάλεξε προσεκτικές λέξεις.

«Είναι η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας μου», είπε σε νέα συνέντευξή της στο Puck. Και συνέχισε ακόμη πιο βαριά: «Ήταν μακρά καριέρα. Πάνω από 50 χρόνια. Αυτό ήταν μακράν η χειρότερη εμπειρία στην οποία έχω βρεθεί ή την οποία έχω δει».

Η Σταλ μιλούσε για το κύμα απολύσεων που έχει χτυπήσει το “60 Minutes” μετά την άφιξη του νέου παραγωγού Νικ Μπίλτον. Ανάμεσα στα πρόσωπα που απομακρύνθηκαν βρίσκονται οι ανταποκρίτριες Σέριν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα, ο εκτελεστικός συντάκτης Ντράγκαν Μιχαΐλοβιτς και, λίγο αργότερα, ο Σκοτ Πέλι, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους του CBS.

Η απόλυση του Πέλι έκανε την κρίση ακόμη πιο δημόσια. Ο βετεράνος δημοσιογράφος είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τη νέα ηγεσία, κατηγορώντας τη Μπάρι Γουάις ότι «δολοφονεί» την εκπομπή και αμφισβητώντας την εμπειρία της ίδιας και του Μπίλτον στη δημοσιογραφία της τηλεόρασης.

Η Σταλ δεν έφυγε. Ούτε ο Μπιλ Γουίτακερ. Ούτε ο Τζον Βέρτχαϊμ. Οι τρεις εναπομείναντες βασικοί ανταποκριτές έστειλαν κοινό σημείωμα στο προσωπικό της εκπομπής, εξηγώντας ότι η απόφασή τους να μείνουν δεν σημαίνει στήριξη στη νέα διοίκηση.

«Δεν θέλουμε να δούμε το “60 Minutes” να πεθαίνει», έγραψαν.

Σε εκείνη τη φράση βρίσκεται όλο το βάρος της ιστορίας. Δεν είναι απλώς μια ακόμη αναταραχή σε μεγάλο αμερικανικό δίκτυο. Είναι η κρίση ενός προγράμματος που για δεκαετίες κουβαλούσε την εικόνα της σκληρής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, σε μια στιγμή που οι ίδιοι οι άνθρωποί του μιλούν για απειλή στην ανεξαρτησία και στην αξιοπιστία του.

Η Σταλ, η πιο παλιά φωνή που έχει απομείνει στην εκπομπή, περιέγραψε τις απολύσεις ως πλήγμα όχι μόνο για τους ανθρώπους που έφυγαν, αλλά και για το ίδιο το ήθος του “60 Minutes”. Σύμφωνα με την ίδια και τους συναδέλφους της, όσοι απομακρύνθηκαν τιμωρήθηκαν επειδή υπερασπίστηκαν τις αξίες της εκπομπής και την ανεξαρτησία της.

Ο Μπίλτον, από την πλευρά του, έχει υποσχεθεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει δημοσιογραφικά ανεξάρτητο. Όμως το κλίμα στο “60 Minutes” μοιάζει ήδη βαθιά τραυματισμένο. Οι παλιοί δεν μιλούν πια σαν άνθρωποι που προσπαθούν απλώς να σώσουν μια σεζόν. Μιλούν σαν άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν μια παράδοση.

Η Λέσλι Σταλ μπήκε στο “60 Minutes” το 1991. Σήμερα μένει εκεί με μια σχεδόν πένθιμη καθαρότητα: όχι επειδή πιστεύει ότι όλα πάνε καλά, αλλά επειδή φοβάται τι θα απομείνει αν φύγουν και οι τελευταίοι που θυμούνται τι ήταν αυτή η εκπομπή.

με στοιχεία από Deadline, Entertainment Weekly

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