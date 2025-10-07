Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά για τα deepfake που «ανασταίνουν» τον πατέρα της

Η κόρη του αξέχαστου Ρόμπιν Γουίλιαμς, η Ζέλντα Γουίλιαμς, μίλησε δημόσια και με οργή για τη συνεχή κυκλοφορία βίντεο που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να «αναστήσουν» τον πατέρα της στα social media.

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram, η Ζέλντα ζήτησε από τους χρήστες να σταματήσουν να της στέλνουν AI deepfake με τη φωνή ή το πρόσωπο του πατέρα της, χαρακτηρίζοντάς τα «αηδιαστικά» και «προσβολή προς τη μνήμη του».

Η Γουίλιαμς τόνισε ότι δεν επιθυμεί να βλέπει τέτοιο περιεχόμενο και πως η ίδια γνωρίζει πολύ καλά πως ο πατέρας της «δεν θα το ενέκρινε ποτέ».

Η Ζέλντα Γουίλιαμς και η Τεχνητή Νοημοσύνη στο στόχαστρο των καλλιτεχνών

Η παρέμβαση της Ζέλντα έρχεται σε μια εποχή όπου τα AI deepfakes πλημμυρίζουν τα social media, χρησιμοποιώντας πρόσωπα και φωνές διασημοτήτων χωρίς άδεια, από διαφημίσεις μέχρι ψεύτικες πολιτικές δηλώσεις.

Τον Ιανουάριο, η Scarlett Johansson είχε επίσης προειδοποιήσει για τους «επικείμενους κινδύνους της AI», όταν κυκλοφόρησε βίντεο που την έδειχνε, μαζί με άλλους Εβραίους καλλιτέχνες όπως ο Jerry Seinfeld και ο Drake, να μιλούν για αντισημιτικά σχόλια του Kanye West.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και με τον τραγουδιστή Neil Finn των Crowded House, όταν deepfake βίντεο τον εμφάνιζε να μιλά για... προβλήματα στύσης, οδηγώντας το συγκρότημα να εκδώσει διάψευση.

«Δεν είναι τέχνη, είναι βιομηχανία παραποίησης»

Η Ζέλντα Γουίλιαμς κατηγόρησε ευθέως όσους χρησιμοποιούν AI για να «παράγουν» ανθρώπους, λέγοντας πως δεν δημιουργούν τέχνη, αλλά «ένα αηδιαστικό, επεξεργασμένο προϊόν από τις ζωές άλλων ανθρώπων».

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, γνωστή από την ταινία Lisa Frankenstein (2024), είχε στο παρελθόν στηρίξει την καμπάνια του σωματείου ηθοποιών SAG-AFTRA κατά της χρήσης AI χωρίς συναίνεση. «Αυτές οι αναπαραστάσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, φτηνά αντίγραφα σπουδαίων ανθρώπων και, στη χειρότερη, τερατώδεις φρανκενσταϊνικές δημιουργίες», είχε γράψει τότε.

Η έκρηξη των deepfakes συνδέεται με την ανάπτυξη εφαρμογών όπως το Sora 2 της OpenAI, που επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών βίντεο από απλές περιγραφές. Μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία της, η πλατφόρμα κατακλύστηκε από βίντεο με χαρακτήρες από SpongeBob, South Park, Pokémon και Rick and Morty.

Παρότι η OpenAI υπόσχεται να συνεργάζεται με δημιουργούς για να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, οι δυνατότητες μαζικής δημιουργίας περιεχομένου καθιστούν την παραποίηση σχεδόν ανεξέλεγκτη. Η Ζέλντα Γουίλιαμς κλείνει την ανάρτησή της με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Σταματήστε να αποκαλείτε αυτό το πράγμα “το μέλλον”. Δεν είναι. Η AI απλώς ανακυκλώνει το παρελθόν». Ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον Ρόμπιν Γουίλιαμς — αλλά όλους τους καλλιτέχνες των οποίων η κληρονομιά κινδυνεύει να γίνει προϊόν ανακύκλωσης σε μια ψηφιακή βιομηχανία χωρίς όρια.

Με πληροφορίες από Guardian