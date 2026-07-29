Η Κίνα έγινε το νέο καταφύγιο των περιοδικών μόδας

Για χρόνια, η ιστορία των περιοδικών μόδας γραφόταν σαν ιστορία παρακμής. Λιγότερες σελίδες, λιγότερα τεύχη, λιγότερα χρήματα, λιγότερη επιρροή. Το έντυπο έμοιαζε να συρρικνώνεται μπροστά στην ταχύτητα των κοινωνικών δικτύων, των αλγορίθμων, των influencers και της ατελείωτης ψηφιακής εικόνας.

Και όμως, η επόμενη μεγάλη σκηνή των περιοδικών μόδας μπορεί να μην βρίσκεται στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να βρίσκεται στη Σαγκάη και στο Πεκίνο.

Facebook Twitter Σε μια εποχή ψηφιακής οπτικής σαβούρας, τα fashion editorials της Ασίας θυμίζουν γιατί το περιοδικό παραμένει χώρος επιμέλειας, φαντασίας και διάρκειας.

Την ώρα που πολλές δυτικές εκδόσεις κλείνουν, μικραίνουν ή εγκαταλείπουν τον παλιό μηνιαίο ρυθμό τους, η κινεζική σκηνή των περιοδικών μόδας δείχνει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το GQ επέστρεψε στην Κίνα τον Ιανουάριο, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του το 2024. Το The Face ανακοίνωσε τον Μάρτιο το κλείσιμο των βρετανικών του δραστηριοτήτων και λίγες εβδομάδες αργότερα στράφηκε προς την Ανατολή. Το AnOther απέκτησε κινεζική έκδοση τον Φεβρουάριο και το Dazed China ακολούθησε τον Ιούνιο.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο επιχειρηματικό. Είναι αισθητικό. Τα κινεζικά περιοδικά μόδας δεν εμφανίζονται απλώς ως νέες αγορές για παλιούς δυτικούς τίτλους. Εμφανίζονται ως χώροι όπου η εικόνα ξαναπαίρνει ρίσκο. Φωτογραφίσεις με αναφορές στην τοπική μνήμη, στη νεανική κινεζική κουλτούρα, στον αθλητισμό, στην παράδοση, στη σύγχρονη πόλη και σε μια πιο ποιητική αίσθηση του στιλ έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν διεθνώς.

Η διαφορά φαίνεται ακριβώς εκεί όπου η δυτική μόδα μοιάζει συχνά κουρασμένη από τα ίδια πρόσωπα και την ίδια οπτική φόρμουλα. Στην Κίνα, editorial όπως εκείνα του Vogue Man, του W Magazine ή του Super Elle κυκλοφορούν με μια εικόνα που δεν μοιάζει να ζητά άδεια από τη Δύση. Δεν προσπαθούν απλώς να αντιγράψουν ένα παλιό μοντέλο. Χτίζουν ένα δικό τους λεξιλόγιο, με τοπικές αναφορές και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο βλέμμα μιας νεότερης γενιάς.

Facebook Twitter Η μόδα στην Κίνα ξαναβρίσκει στο χαρτί χώρο για εικόνες πιο τολμηρές, πιο θεατρικές και πιο τοπικές από το ομογενοποιημένο feed των social media.

Αυτή η γενιά έχει σημασία. Οι νεότεροι Κινέζοι καταναλωτές μεγάλωσαν σε μια χώρα που άλλαξε ιλιγγιωδώς μέσα σε λίγες δεκαετίες. Δεν αντιμετωπίζουν πια τη Δύση ως μοναδική πηγή γούστου, κύρους ή μοντέρνας εικόνας. Η Gen Z της Κίνας εμφανίζεται πιο έτοιμη να αμφισβητήσει ό,τι εισάγεται, να το ξαναδιαβάσει και να εκφραστεί με τρόπο που δεν χρειάζεται απαραίτητα δυτική έγκριση.

Αυτό συμβαίνει και επειδή η αγορά είναι τεράστια. Η κινεζική αγορά πολυτελείας έχει μεγαλώσει θεαματικά από το 2016 και παραμένει μία από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Προβλέψεις τη θέλουν να αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο μέρος της παγκόσμιας δαπάνης για είδη πολυτελείας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Γι’ αυτό και μεγάλοι όμιλοι, από τη LVMH και την Kering μέχρι την Hermès, έχουν επενδύσει σταθερά στην Κίνα.

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Αλλά τα χρήματα δεν εξηγούν τα πάντα. Αν ήταν μόνο θέμα αγοράς, οι εκδόσεις θα έμοιαζαν απλώς με καλογυαλισμένους καταλόγους πολυτελείας. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε μια εποχή όπου η μόδα πνίγεται από ομοιόμορφο περιεχόμενο, πρόσωπα που επαναλαμβάνονται και εικόνες φτιαγμένες για να περάσουν γρήγορα από την οθόνη, τα κινεζικά περιοδικά φαίνεται να υπερασπίζονται κάτι πιο σπάνιο: την ιδέα ότι ένα editorial μπορεί ακόμη να έχει ατμόσφαιρα, τόπο και δική του γλώσσα.

Σε αυτό βοηθά και το ιδιοκτησιακό μοντέλο. Πολλές κινεζικές εκδόσεις διεθνών τίτλων, από το Vogue και το Tatler μέχρι το Madame Figaro, έχουν τοπική ιδιοκτησία και δεν λειτουργούν απλώς ως παραρτήματα που περιμένουν οδηγίες από τη Δύση. Αυτό τους δίνει μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην τοπική αγορά και καλύτερη αίσθηση του τι σημαίνει κινεζικό γούστο σήμερα.

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευρά. Η Κίνα δεν είναι ένας χώρος χωρίς περιορισμούς. Ο πολιτικός έλεγχος είναι πραγματικός και η ανοιχτή πρόκληση δεν αποτελεί εύκολη επιλογή για τα περιοδικά. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό το ρίσκο μετακινείται αλλού: στην αισθητική, στην εικόνα, στη σύνθεση, στο πώς μπορείς να είσαι τολμηρός χωρίς να είσαι ευθέως πολιτικός.

Αυτό κάνει το κινεζικό έντυπο τοπίο πιο σύνθετο απ’ όσο φαίνεται. Από τη μία, υπάρχει μια αγορά πολυτελείας που διψά για εικόνα, brands και νεανικό κοινό. Από την άλλη, υπάρχει μια νέα δημιουργική τάξη που δεν θέλει να λειτουργεί απλώς ως μεταφραστής της Δύσης. Ανάμεσα στα δύο, τα περιοδικά μόδας βρίσκουν χώρο να ξαναγίνουν κάτι περισσότερο από περιτύλιγμα διαφήμισης.

Τα εγχώρια brands παίζουν επίσης ρόλο. Κινέζικοι οίκοι και ετικέτες, από κοσμήματα μέχρι lifestyle και σύγχρονο design, κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή. Αν η στροφή προς την εγχώρια κατανάλωση συνεχιστεί, οι διαφημιστές θα έχουν ακόμη περισσότερους λόγους να επενδύσουν σε περιοδικά που μπορούν να μιλήσουν με τοπική γλώσσα και όχι με εισαγόμενο ύφος.

Το πιο παράξενο είναι ότι το έντυπο, που στη Δύση συχνά παρουσιάζεται σαν αντικείμενο νοσταλγίας, στην Κίνα εμφανίζεται σχεδόν ως πεδίο μέλλοντος. Όχι επειδή αρνείται την ψηφιακή εποχή, αλλά επειδή προσφέρει κάτι που η ψηφιακή εικόνα δυσκολεύεται να κρατήσει: διάρκεια, επιμέλεια, αφήγηση, υλικότητα, ένα βλέμμα που δεν εξαφανίζεται σε μισό δευτερόλεπτο.

Facebook Twitter Τα νέα κινεζικά fashion magazines αντιμετωπίζουν την πόλη, το σώμα και το styling σαν σκηνή: όχι ως ρετρό επιστροφή στο print, αλλά ως νέα αυτοπεποίθηση της εικόνας.

Σε έναν κόσμο γεμάτο οπτική σαβούρα, τεχνητές εικόνες, ασφαλείς φωτογραφίσεις και εξαντλημένα εξώφυλλα, αυτό έχει βάρος. Τα κινεζικά περιοδικά μόδας δείχνουν ότι το χαρτί μπορεί ακόμη να είναι χώρος φιλοδοξίας. Όχι για να επιστρέψει σε ένα παλιό ένδοξο παρελθόν, αλλά για να δοκιμάσει νέες εικόνες εκεί όπου υπάρχει κοινό, χρήμα και αρκετή αυτοπεποίθηση για να μη μιμείται πια κανέναν.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, τα μεγάλα περιοδικά μόδας του μέλλοντος μπορεί να μη γράφονται εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος της μόδας ως δυτικής βιομηχανίας. Μπορεί να γράφονται εκεί όπου η εικόνα έχει ξαναβρεί ανάγκη, αγορά και ρίσκο: στην Κίνα.

Με στοιχεία από Monocle