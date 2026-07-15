Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά λεσβία στο εξώφυλλο του Playboy

Η Κάρα Ντελεβίν γίνεται η πρώτη ανοιχτά λεσβία στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy, σε μια στιγμή που δεν αφορά μόνο μία ακόμη γυμνή φωτογράφιση, αλλά και τη δύσκολη προσπάθεια ενός ιστορικά ανδρικού περιοδικού να τοποθετηθεί μέσα στη queer εποχή.

Η Ντελεβίν εμφανίζεται γυμνή σε φωτογράφιση της Ζόι Γκρόσμαν, ενώ το προφίλ της υπογράφει η Οτέσα Μόσφεγκ, η συγγραφέας του My Year of Rest and Relaxation. Με το ίδιο εξώφυλλο γίνεται επίσης το πρώτο σούπερ μόντελ που φορά το κλασικό Bunny Suit σε εξώφυλλο του Playboy μετά την Κέιτ Μος, το 2014.

φωτογραφία: Ζόι Γκρόσμαν

Η ίδια μιλά για τη σχέση της με το γυμνό ως κάτι που στο παρελθόν δεν της έδινε πάντα αίσθηση δύναμης, ακόμη κι όταν ήταν δική της επιλογή. Αυτή τη φορά, λέει ότι ένιωσε πιο άνετα από ποτέ με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, παρουσιάζοντας τη φωτογράφιση όχι ως απλή έκθεση, αλλά ως εμπειρία ελέγχου και αυτοδιάθεσης.

Αυτό είναι και το σημείο όπου το εξώφυλλο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αναμενόμενη πρόκληση. Μια γυναίκα που δήλωσε δημόσια φέτος ότι είναι λεσβία εμφανίζεται στο πιο διάσημο περιοδικό της ετεροφυλόφιλης ανδρικής φαντασίωσης, επιχειρώντας να μετακινήσει το βλέμμα από την κατανάλωση στην επιλογή.

Το Playboy έχει περάσει δεκαετίες χτίζοντας τη μυθολογία του πάνω στο γυναικείο σώμα ως εικόνα για άντρες. Γι’ αυτό και η παρουσία της Ντελεβίν στο εξώφυλλο δεν μπορεί να διαβαστεί απλώς ως «εκπροσώπηση». Είναι και μια αντίφαση: ένα περιοδικό που γεννήθηκε μέσα από το ανδρικό βλέμμα επιχειρεί να μιλήσει τη γλώσσα της queer αυτοδιάθεσης, της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας που δεν ζητά την άδεια του παλιού κοινού του.

Στο προφίλ, η Ντελεβίν μιλά και για τη σχέση της με τη Minke, τη σύντροφό της από το 2022, την οποία περιγράφει ως τον άνθρωπο με τον οποίο έχει νιώσει πιο κοντά και πιο ορατή από ποτέ. Η σχέση αυτή μπαίνει στο ίδιο κάδρο με τη νέα δημόσια αυτοπεριγραφή της Ντελεβίν, που είχε προηγουμένως μιλήσει για τη σεξουαλικότητά της ως pansexual και τον Μάιο του 2026 δήλωσε δημόσια ότι είναι λεσβία.

Η δήλωση είχε γίνει με έναν τρόπο σχεδόν φτιαγμένο για την εποχή των social media: στη σκηνή, σε συναυλία της Rosalía, μέσα στο εξομολογητήριο της περιοδείας LUX, η Ντελεβίν ψιθύρισε στο μικρόφωνο ότι είναι λεσβία και αστειεύτηκε πως η «αδυναμία» της ήταν κάποτε οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες.

φωτογραφία: Ζόι Γκρόσμαν

Υπάρχει εδώ μια σημαντική διάκριση: η Ντελεβίν είναι η πρώτη ανοιχτά λεσβία στο εξώφυλλο του έντυπου Playboy. Η Kehlani είχε εμφανιστεί το 2021 στο δεύτερο ψηφιακό εξώφυλλο του περιοδικού, σε μια φωτογράφιση που έπαιζε με αρρενωπές και θηλυκές εκδοχές του στιλ. Γι’ αυτό και η ιστορικότητα της Ντελεβίν αφορά ειδικά το έντυπο Playboy και όχι συνολικά κάθε εξώφυλλο του brand.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι τι σημαίνει πραγματικά αυτή η εικόνα. Για κάποιους, είναι μια στιγμή ιστορικής ορατότητας: μια ανοιχτά λεσβία γυναίκα καταλαμβάνει ένα από τα πιο φορτισμένα σύμβολα της ετεροφυλόφιλης ανδρικής ποπ κουλτούρας και το κάνει δικό της. Για άλλους, είναι το Playboy που προσπαθεί να ανανεώσει τη γλώσσα του, δανειζόμενο την queer πολιτική του σώματος για να επιβιώσει σε μια εποχή που δεν συγχωρεί εύκολα τις παλιές του βεβαιότητες.

Η δύναμη του εξωφύλλου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ένταση. Η Κάρα Ντελεβίν δεν εμφανίζεται σε ένα ουδέτερο περιοδικό μόδας, αλλά σε ένα brand που κουβαλάει όλη την ιστορία της σεξουαλικής εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος.

Το ότι το κάνει ως ανοιχτά λεσβία δεν σβήνει αυτή την ιστορία. Την αναγκάζει όμως να περάσει μέσα από ένα διαφορετικό σώμα, μια διαφορετική δήλωση και ένα διαφορετικό βλέμμα.

Έτσι, το εξώφυλλο δεν είναι απλώς ένα Playboy cover με queer πρόσωπο. Είναι ένα μικρό τεστ για το αν τα παλιά σύμβολα της ανδρικής επιθυμίας μπορούν να ξαναδιαβαστούν χωρίς να εξαφανίσουν το παρελθόν τους.

Και η Ντελεβίν, με τη γνωστή της άνεση απέναντι στη δημοσιότητα και την πρόκληση, γίνεται εδώ κάτι περισσότερο από cover star: γίνεται το σημείο όπου το παλιό Playboy συναντά μια εποχή που δεν θέλει πια να κοιτάζεται μόνο από άντρες.

με στοιχεία από Them