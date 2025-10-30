Η Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε «ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» με τον Μπάιντεν

Η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε στο podcast Diary of a CEO με τον Στίβεν Μπάρτλετ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, όπου μίλησε για την προσπάθεια επανεκλογής του Μπάιντεν και για τη σχέση της με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Η πρώην Αμερικανίδα αντιπρόεδρος επικεντρώθηκε στο διαβόητο ντιμπέιτ του Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ το Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 82χρονος πρώην Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν αδύναμος και μπερδεμένος, συχνά μπερδεύοντας τα λόγια του.

Η Χάρις αποκάλυψε στον Μπάρτλετ ότι ακόμα και πριν από το ντιμπέιτ είχε την αίσθηση ότι κάτι «δεν πήγαινε καλά» με τον πρώην πρόεδρο.

«Με πήρε τηλέφωνο… και μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε η Χάρις. «Και ανησυχούσα... δεν νομίζω ότι ήθελε να συμμετάσχει στο ντιμπέιτ, αυτό θέλω να πω».

Συνέχισε λέγοντας:«Δεν ήθελε εκείνο το ντιμπέιτ. Και ξέρετε, όπως σε κάθε διαγωνισμό που συμμετέχεις, πρέπει να το θέλεις, σωστά; Αν δεν θέλεις να συμμετάσχεις, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα την απόδοσή σου. Είμαι αρκετά σίγουρη ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει στο ντιμπέιτ.»

Όταν ο Μπάρτλετ τη ρώτησε πώς το κατάλαβε, η Χάρις απάντησε: «Λοιπόν, συζητήσαμε γι’ αυτό. Νομίζω ότι τον έπεισαν να το κάνει.»

Η Χάρις είπε ότι παρακολουθούσε το ντιμπέιτ εκείνο το βράδυ με μια μικρή ομάδα στο Λος Άντζελες, ώστε να μπορεί να «είναι ειλικρινής» στην αντίδρασή της.

Ήξερε ότι «δεν υπάρχει τέλειο ντιμπέιτ», παρατηρώντας ότι είναι αναπόφευκτο οι υποψήφιοι να κάνουν λάθη στα λόγια τους.

«Πάντα θα υπάρχει κάτι που χρειάζεται διόρθωση, και το περίμενα», είπε. «Και μετά, ξέρετε, είδαμε όλοι αυτό που είδαμε.»

Πρόσφατα, η Χάρις δημοσίευσε ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο 107 Days, που περιγράφει τις εκλογές του 2024 και την ιστορική της υποψηφιότητα για την προεδρία. Κατά την προώθηση του βιβλίου σε συνέντευξη με την Rachel Maddow στο MSNBC τον προηγούμενο μήνα, η Χάρις είπε ότι ανησυχούσε πως θα φαινόταν «ιδιοτελές» εκ μέρους της να συμβουλεύσει τον Μπάιντεν να μην διεκδικήσει ξανά την εκλογή.