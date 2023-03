Η ιστορική πρώτη απευθείας μετάδοση του Netflix έρχεται τα ξημερώματα της Κυριακής

«Δείτε τον Chris Rock όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα», υπόσχεται η πλατφόρμα για το ιστορικό event, που θα ξεκινήσει γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδος, και θα περιλαμβάνει δύο έξτρα σόου πριν και μετά την εμφάνιση του κωμικού ο οποίος θα βγει στη σκηνή του Hippodrome της Βαλτιμόρης στις 5 το πρωί, δική μας ώρα.

Η παράστασή του έχει τίτλο “Selective Outrage” («Επιλεκτική Οργή») και όπως αναμένεται (αλλά και όπως προδίδει ο ίδιος ο τίτλος της), σε κάποιο τμήμα της ο 58χρονος κωμικός θα σχολιάσει σε παγκόσμια μετάδοση το σκανδαλώδες περιστατικό που σημάδεψε την περσινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ όταν έμεινε εμβρόντητος τόσο ο ίδιος όσο και τα εκατομμύρια των θεατών αμέσως μετά την βίαιη επίθεση που δέχτηκε ζωντανά στον αέρα, από τον Γουίλ Σμιθ.

Το pre-show (ή “The Show Before the Show” όπως βαπτίστηκε) θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα και θα λάβει χώρα στο διάσημο Comedy Store του Λος Άντζελες, όπου θα εμφανιστεί μια πλειάδα επιφανών εκπροσώπων της αμερικανικής κωμωδίας αλλά και από λαμπρούς αστέρες της μουσικής, ανάμεσά τους η Έιμι Σούμερ, ο Cedric the Entertainer, ο Ice-T, ο Τζέρι Σάινφελντ, ο Κέβιν Χαρτ, ο Πολ Μακάρτνεϊ, η Σάρα Σίλβερμαν και η Γουάντα Σάικς. Μετά την διάρκειας μίας ώρας παράσταση του του Κρις Ροκ, η μετάδοση θα επιστρέψει στο Comedy Store για το “The Show After the Show” με την συμμετοχή κι άλλων διάσημων προσκεκλημένων, ανάμεσά τους κι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Το special του Κρις Ροκ θα παραμείνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα και μετά την ζωντανή του μετάδοση, όμως τα δύο έξτρα σόου πριν και μετά την παράσταση, θα μεταδοθούν αποκλειστικά την ώρα της διεξαγωγής τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, οι «καθυστερημένοι» θεατές κατά την διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα έχουν την δυνατότητα να την δουν από την αρχή επιλέγοντας “Play from the Beginning” ενώ σε περίπτωση που διακόψουν το live streaming θα μπορούν να επανέλθουν όποτε θέλουν αφού ο τίτλος θα μπει στην ουρά με τίτλο “Continue Watching” όπως ισχύει με όλα τα προγράμματα της πλατφόρμας.

Το «μεγάλο ζωντανό πείραμα» του Netflix μοιάζει συγχρόνως σαν υπέρβαση αλλά και σαν πισωγύρισμα σε μια πιο παραδοσιακή τηλεοπτική αντίληψη. Το Netflix και οι άλλες πλατφόρμες streaming κατέλυσαν την ίδια την ιδέα της προγραμματισμένης τηλεόρασης, καταργώντας την κοινή εμπειρία παρακολούθησης του ενός προγράμματος από όλους την ίδια ώρα. Τώρα όμως, τα ίδια αυτά μέσα φαίνονται να επιστρέφουν σ’ αυτή την ιδέα. Ίσως έχει να κάνει με την πτώση των συνδρομών στην πλατφόρμα και με την αναζήτηση νέων τρόπων προσέλκυσης του κοινού, το Netflix πάντως επιβιβάζεται σχετικά αργά στο τρένο του ζωντανού streaming (το Amazon Prime, για παράδειγμα, προσφέρει εδώ και καιρό ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων), και μένει να φανεί πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη.