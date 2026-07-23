Η Γούπι Γκόλντμπεργκ κατά των επικριτών της συμμετοχής του Έλιοτ Πέιτζ στην «Οδύσσεια» - «Γιατί σας νοιάζει;»

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ καταδίκασε τις επικρίσεις που δέχεται ο Έλιοτ Πέιτζ για τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, η παρουσιάστρια της εκπομπής The View επέκρινε όσους αντιδρούν στην επιλογή του Πέιτζ για τον ρόλο του Σίνωνα στην ταινία. Όπως ανέφερε, ενώ οι επικριτές του ηθοποιού «χάνουν το μυαλό τους» για τη συμμετοχή του, κανείς δεν τους υποχρεώνει να παρακολουθήσουν την ταινία.

Γούπι Γκόλντμπεργκ: «Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πάτε να δείτε την ταινία;»

«Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πάτε να δείτε την ταινία; Αν δεν θέλετε να τη δείτε, τότε απλώς μην πάτε», είπε η Γκόλντμπεργκ. «Γιατί σας νοιάζει ποιος έχει επιλεγεί για τον ρόλο;»

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική ότι, επειδή κάτι δεν αρέσει σε εμάς, πρέπει να μην αρέσει σε όλους για τον ίδιο λόγο. Δεν σας αρέσει ο Έλιοτ Πέιτζ; Μην πάτε να δείτε την ταινία. Μην το κάνετε. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν δεν τη δείτε.»

Οι δηλώσεις της Γκόλντμπεργκ έγιναν έπειτα από κύμα σχολίων στην πλατφόρμα X σχετικά με τη συμμετοχή του Πέιτζ στην ταινία. Ανάμεσα σε όσους άσκησαν κριτική ήταν και ο γνωστός συντηρητικός podcaster Μπεν Σαπίρο, ο οποίος χαρακτήρισε «ανόητη» την επιλογή του Πέιτζ για ανδρικό ρόλο.

Ο Πέιτζ, ο οποίος ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς το 2020, έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για το πώς η φυλομετάβασή του ωφέλησε όχι μόνο την προσωπική του πορεία ως queer άτομο, αλλά και την εμπειρία του ως ηθοποιός.

«Υπάρχει μία ιδιαίτερη μορφή άγνοιας όταν κάποιος σχολιάζει κάτι που δεν έχει δει ποτέ»

Η συμπαρουσιάστρια του The View, Σάρα Χέινς, επισήμανε ότι μεγάλο μέρος της κριτικής προέρχεται από χρήστες του διαδικτύου που έχουν δηλώσει πως είτε δεν έχουν δει είτε δεν σκοπεύουν να δουν την ταινία.

«Υπάρχει μία ιδιαίτερη μορφή άγνοιας όταν κάποιος σχολιάζει κάτι που δεν έχει δει ποτέ. Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε ότι πρώτα κάνουμε την έρευνά μας, μαθαίνουμε και μετά συμμετέχουμε στη συζήτηση», είπε η Χέινς, προσθέτοντας: «Δεν γίνεται να μην έχεις δει την ταινία και να παραπονιέσαι για το πόσο κακή είναι.»

Η «Οδύσσεια», η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου. Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Τζον Λεγκουιζάμο και Λουπίτα Νιόνγκο. Η τελευταία βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο επικριτών, οι οποίοι επέκριναν τον Νόλαν επειδή επέλεξε μια μαύρη ηθοποιό για τους ρόλους της Ελένης της Τροίας και της δίδυμης αδελφής της, Κλυταιμνήστρας.

Το επικό δράμα σημείωσε εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 264 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, εκ των οποίων 124,5 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και 139,6 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από People