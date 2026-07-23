TV & MEDIA
TV & Media

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ κατά των επικριτών της συμμετοχής του Έλιοτ Πέιτζ στην «Οδύσσεια» - «Γιατί σας νοιάζει;»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής The View επέκρινε όσους αντιδρούν στην επιλογή του Πέιτζ για τον ρόλο του στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν

The LiFO team
The LiFO team
ΓΟΥΠΙ ΓΚΟΛΝΤΜΠΕΡΓΚ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΙΟΤ ΠΕΙΤΖ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: You Tube
0

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ καταδίκασε τις επικρίσεις που δέχεται ο Έλιοτ Πέιτζ για τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, η παρουσιάστρια της εκπομπής The View επέκρινε όσους αντιδρούν στην επιλογή του Πέιτζ για τον ρόλο του Σίνωνα στην ταινία. Όπως ανέφερε, ενώ οι επικριτές του ηθοποιού «χάνουν το μυαλό τους» για τη συμμετοχή του, κανείς δεν τους υποχρεώνει να παρακολουθήσουν την ταινία.

Γούπι Γκόλντμπεργκ: «Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πάτε να δείτε την ταινία;»

«Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πάτε να δείτε την ταινία; Αν δεν θέλετε να τη δείτε, τότε απλώς μην πάτε», είπε η Γκόλντμπεργκ. «Γιατί σας νοιάζει ποιος έχει επιλεγεί για τον ρόλο;»

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική ότι, επειδή κάτι δεν αρέσει σε εμάς, πρέπει να μην αρέσει σε όλους για τον ίδιο λόγο. Δεν σας αρέσει ο Έλιοτ Πέιτζ; Μην πάτε να δείτε την ταινία. Μην το κάνετε. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν δεν τη δείτε.»

Οι δηλώσεις της Γκόλντμπεργκ έγιναν έπειτα από κύμα σχολίων στην πλατφόρμα X σχετικά με τη συμμετοχή του Πέιτζ στην ταινία. Ανάμεσα σε όσους άσκησαν κριτική ήταν και ο γνωστός συντηρητικός podcaster Μπεν Σαπίρο, ο οποίος χαρακτήρισε «ανόητη» την επιλογή του Πέιτζ για ανδρικό ρόλο.

Ο Πέιτζ, ο οποίος ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς το 2020, έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για το πώς η φυλομετάβασή του ωφέλησε όχι μόνο την προσωπική του πορεία ως queer άτομο, αλλά και την εμπειρία του ως ηθοποιός.

«Υπάρχει μία ιδιαίτερη μορφή άγνοιας όταν κάποιος σχολιάζει κάτι που δεν έχει δει ποτέ»

Η συμπαρουσιάστρια του The View, Σάρα Χέινς, επισήμανε ότι μεγάλο μέρος της κριτικής προέρχεται από χρήστες του διαδικτύου που έχουν δηλώσει πως είτε δεν έχουν δει είτε δεν σκοπεύουν να δουν την ταινία.

«Υπάρχει μία ιδιαίτερη μορφή άγνοιας όταν κάποιος σχολιάζει κάτι που δεν έχει δει ποτέ. Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε ότι πρώτα κάνουμε την έρευνά μας, μαθαίνουμε και μετά συμμετέχουμε στη συζήτηση», είπε η Χέινς, προσθέτοντας: «Δεν γίνεται να μην έχεις δει την ταινία και να παραπονιέσαι για το πόσο κακή είναι.»

Η «Οδύσσεια», η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου. Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Τζον Λεγκουιζάμο και Λουπίτα Νιόνγκο. Η τελευταία βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο επικριτών, οι οποίοι επέκριναν τον Νόλαν επειδή επέλεξε μια μαύρη ηθοποιό για τους ρόλους της Ελένης της Τροίας και της δίδυμης αδελφής της, Κλυταιμνήστρας.

Το επικό δράμα σημείωσε εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 264 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, εκ των οποίων 124,5 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και 139,6 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από People

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟ ΒΙΚΙΝΓΚ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΖΗΜΙΕΣ

Διεθνή / «Οδύσσεια»: Ιδιοκτήτες πλοίου «Βίκινγκ» που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία δήλωσαν ότι το στούντιο δεν πλήρωσε για τις ζημιές

Οι ιδιοκτήτες του πλοίου που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα υποστηρίζουν, ότι η Universal είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος οποιωνδήποτε επισκευών
THE LIFO TEAM
Η Zendaya φόρεσε αρχαία ιρανικά κοσμήματα στην Οδύσσεια του Νόλαν και άνοιξε συζήτηση για τις λεηλατημένες αρχαιότητες

Πολιτισμός / Η Zendaya φόρεσε αρχαία σκουλαρίκια στην Οδύσσεια του Νόλαν και προκάλεσε αντιδράσεις

Η Ζεντέγια φόρεσε στην Οδύσσεια του Νόλαν σκουλαρίκια από αρχαία ιρανικά αντικείμενα σχεδόν 3.000 ετών και ξαφνικά το κόκκινο χαλί έγινε επίκεντρο συζήτησης για λεηλατημένες αρχαιότητες.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν στριμώχτηκε μέσα στον Δούρειο Ίππο για να γυρίσει την «Οδύσσεια»

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν στριμώχτηκε μέσα στον Δούρειο Ίππο για να γυρίσει την «Οδύσσεια»

Στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη Νέα Υόρκη, οι ηθοποιοί αποκάλυψαν ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν μπήκε ο ίδιος μέσα στον Δούρειο Ίππο, μαζί με 20 ηθοποιούς, τον διευθυντή φωτογραφίας και την IMAX κάμερα.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ

TV & Media / Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Με βρίζουν σε βίντεο επειδή είμαι χοντρή, δεν ξέρουν ότι έτσι μου δίνουν επαγγελματικές ευκαιρίες

Η απάντηση της YouTuber και τραγουδίστριας μετά τα σχόλια που δέχθηκε για τα κιλά της κάτω από βίντεο με τη συναυλία της που έχει δημοσιευθεί στα social media
THE LIFO TEAM
Ο όμιλος του Politico βραβεύει τον Πίτερ Τιλ, τον άνθρωπο πίσω από την πτώχευση του Gawker

TV & Media / Ο όμιλος του Politico βραβεύει τον Πίτερ Τιλ, τον άνθρωπο πίσω από την πτώχευση του Gawker

Ο όμιλος του Politico τιμά τον Πίτερ Τιλ ως επιχειρηματία που άλλαξε την τεχνολογία, ξανανοίγοντας τη συζήτηση για τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο που χρηματοδότησε κρυφά την αγωγή που έκλεισε το Gawker.
THE LIFO TEAM
Το Netflix έδωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

TV & Media / Το Netflix έδωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

Νέα κατάθεση του Netflix αποκάλυψε το τίμημα για την InterPositive του Μπεν Άφλεκ, την ώρα που η πλατφόρμα βάζει την τεχνητή νοημοσύνη όλο και πιο βαθιά στην παραγωγή ταινιών και σειρών.
THE LIFO TEAM
Τα Emmys βγάζουν σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς από τη ζωντανή μετάδοση

TV & Media / Τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy βγάζουν σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς από τη ζωντανή μετάδοση

Η απόφαση των τηλεοπτικών βραβείων Emmy να μεταφέρουν βασικές κατηγορίες εκτός της live τηλεοπτικής μετάδοσης άνοιξε νέα σύγκρουση στο Χόλιγουντ: ποιοι χωρούν στο θέαμα και ποιοι μένουν πίσω από αυτό.
THE LIFO TEAM
 
 