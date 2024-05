Η Disney θα «επικεντρωθεί στην ποιότητα»- Άγνωστο το μέλλον της Marvel

Η Disney σχεδιάζει να κυκλοφορήσει λιγότερες ταινίες και να «επικεντρωθεί περισσότερο στην ποιότητα» στα βασικά της franchise, μετά από μια σειρά αποτυχιών στο περσινό box office.

Η εταιρεία παραγωγής μειώνει τις παραγωγές από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, το οποίο αύξησε τις κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια καθώς η Disney ξεκίνησε μια δαπανηρή προσπάθεια να ανταγωνιστεί το Netflix.

«Εργαζόμαστε σκληρά με τα στούντιο για να μειώσουμε την παραγωγή και να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ποιότητα», δήλωσε ο Μπομπ Ίγκερ, διευθύνων σύμβουλος της Disney, σε αναλυτές της Wall Street. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Marvel».

Οι υπηρεσίες streaming ψυχαγωγίας της Disney, Disney+ και Hulu, απέφεραν απροσδόκητα κέρδη το τελευταίο τρίμηνο. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που η εταιρεία έβγαλε χρήματα από την δαπανηρή προώθησή της στο streaming.

Ωστόσο, οι μετοχές της Disney υποχώρησαν απότομα την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 9% κατά τη διάρκεια των πρώτων συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, αφού το Disney+ απέτυχε να προσθέσει τόσους πολλούς συνδρομητές όσοι ανέμεναν οι αναλυτές και η πρόβλεψη για τα κέρδη της ευρύτερης εταιρείας ήταν επίσης κατώτερη των προσδοκιών.

Μια σειρά από πρόσφατες ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού της Disney -συμπεριλαμβανομένων των ταινιών The Marvels, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Wish και Haunted Mansion- απέτυχαν πέρυσι να αποφέρουν κέρδη.

Τους επόμενους μήνες αυτό θα περιλαμβάνει συνέχειες όπως τα Inside Out 2 της Pixar, Moana 2 και τα Deadpool & Wolverine της Marvel. Ένα άλλο sequel, το Kingdom of the Planet of the Apes, θα βγει στους κινηματογράφους και τις αίθουσες αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ενώ οι υπηρεσίες streaming ψυχαγωγίας της Disney έβγαλαν για πρώτη φορά τα έξοδά τους, δημιουργώντας λειτουργικά κέρδη 47 εκατ. δολαρίων, από ζημίες 587 εκατ. δολαρίων ένα χρόνο πριν, η Disney προετοίμασε τους επενδυτές για «πιο ήπιες» επιδόσεις στο τρέχον τρίμηνο.

Η Disney+ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πάταξη της κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης. Θα αρχίσει επίσης να προβάλλει κάποια ζωντανά αθλητικά γεγονότα μέσω μιας περιορισμένης συνεργασίας με το ESPN, το αθλητικό δίκτυο της Disney, αργότερα φέτος.

Με πληροφορίες από Guardian