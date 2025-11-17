Η Disney στρέφεται προς περιεχομένο παραγόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, λέγοντας ότι η εταιρεία σκοπεύει να επιτρέψει τη δημοσίευση περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη στο Disney+.

Ο Άιγκερ δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται «στη διαδικασία εφαρμογής των μεγαλύτερων και πιο σημαντικών αλλαγών — από πλευράς προϊόντος και τεχνολογίας — από τότε που το Disney+ ξεκίνησε το 2019».

Πρόσθεσε: «Το άλλο πράγμα που μας ενθουσιάζει πραγματικά — το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε — είναι να παρέχουμε στους χρήστες του Disney+ μια πολύ πιο διαδραστική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δημιουργούν περιεχόμενο χρηστών και να καταναλώνουν περιεχόμενο που παράγεται από άλλους».

Εύλογα, οι θαυμαστές της Disney δεν ενθουσιάστηκαν — με κάποιους να φοβούνται ότι η συνεχιζόμενη διάδοση AI-παραγόμενου, «πρόχειρου» περιεχομένου θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, χαμηλής ποιότητας παραγωγές και προδοσία των αξιών της Disney.

Άλλοι προέτρεψαν τους συνδρομητές του Disney+ να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα και να στραφούν σε άλλα στούντιο animation όπως τα DreamWorks και Illumination, τα οποία έχουν αποκηρύξει τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

«Πώς κατάφερε η Disney να μετατραπεί από μια εταιρεία που έφερνε πραγματικά ζώα για να τα σχεδιάζουν οι καλλιτέχνες της, στο να κυκλοφορεί τώρα πρόχειρο περιεχόμενο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

«Πότε θα καταλάβουν οι εταιρείες ότι το 99% των ανθρώπων δεν θέλει περιεχόμενο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη; Δεν θέλω διαφημίσεις AI, δεν θέλω AI περιεχόμενο στο Disney+, δεν θέλω AI εικόνες στο Pinterest. Αυτό που θέλω είναι η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στην εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας ή να επεξεργάζεται δεδομένα πιο γρήγορα — αλλά να μείνει μακριά από κάθε είδους δημιουργική τέχνη.», σχολίασε ένας δεύτερος.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στα social media:

Με πληροφορίες από: euronews.com