Η Conchita Wurst παίρνει αποστάσεις από τη Eurovision - «Προχωράω παρακάτω»

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 13 Ιανουαρίου, ο Thomas Neuwirth – το πρόσωπο πίσω από την drag περσόνα Conchita Wurst – έγραψε ότι αποσύρεται «από το πλαίσιο της Eurovision» επ’ αόριστον.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθιά ευγνώμων», έγραψε. «Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερη σταθερά μου. Από εδώ και στο εξής, αποσύρομαι από το πλαίσιο της Eurovision. Προχωράω παρακάτω για να επικεντρωθώ σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν».

Ο Neuwirth, που κέρδισε τον διαγωνισμό με τη δραματική, οπερατική pop μπαλάντα «Rise Like A Phoenix», αναγνώρισε ότι η Eurovision θα είναι πάντα συνδεδεμένη με το παρελθόν του, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν επιθυμεί να αποτελεί μέρος των «επόμενων βημάτων» του.

«Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα την σχολιάσω περαιτέρω», συνέχισε, υπογράφοντας την ανάρτηση με το όνομά του, Tom. Η απόφαση της Conchita έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενου μποϊκοτάζ του επερχόμενου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στη χώρα καταγωγής της, την Αυστρία, τον Μάιο.

Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, πέντε χώρες – Ιρλανδία, Ισπανία, Ισλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία – επιβεβαίωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να παραμείνει στον διαγωνισμό.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό του 2026 θα ήταν «ασυνείδητη, δεδομένης της φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων».

Τον Δεκέμβριο, το Nemo που έγραψε ιστορία κερδίζοντας τον διαγωνισμό του 2024, αποκάλυψε ότι επέστρεψε το τρόπαιό του στα κεντρικά γραφεία της EBU, επίσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν τον διαγωνισμό σημαντικό για μένα», έγραψε τότε ο Nemo στο Instagram.

«Όμως η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, την ώρα που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις της EBU». Πέρα από πρώην συμμετέχοντες που έχουν τοποθετηθεί δημόσια, πλήθος δημιουργών περιεχομένου γύρω από τη Eurovision έχουν επίσης δηλώσει τη δέσμευσή τους να μποϊκοτάρουν τον φετινό διαγωνισμό.

Αν και η δήλωση της Conchita Wurst με την οποία αποστασιοποιείται από τη Eurovision δεν αναφέρεται άμεσα στη διογκούμενη αντιπαράθεση γύρω από τον διαγωνισμό, θεωρείται βέβαιο ότι θα συμβάλλει σε αυτό που προδιαγράφεται ως η πιο αμφιλεγόμενη χρονιά στην ιστορία της Eurovision.

Με πληροφορίες από Pink News