Η Βρετανία εξετάζει παρέμβαση στη γιγαντιαία συμφωνία Paramount–Warner

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στη μεγάλη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων που θα ενώσει μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να ζητήσει από την Ofcom και την Competition and Markets Authority να εξετάσουν τη συμφωνία, επικαλούμενη ανησυχίες για την πολυφωνία στα μέσα και τον ανταγωνισμό. Οι δύο εταιρείες έχουν προθεσμία έως τις 6 Ιουλίου για να απαντήσουν στις επιφυλάξεις της βρετανικής κυβέρνησης.

Η πιθανή συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν νέο όμιλο μέσων με τεράστια διεθνή ισχύ. Στο ίδιο σχήμα θα βρεθούν στούντιο πίσω από σειρές ταινιών όπως το Batman, το Superman και το Top Gun, το βρετανικό Channel 5, το CNN International, το TNT Sports, το Cartoon Network, το Nickelodeon, καθώς και οι πλατφόρμες Paramount+ και HBO Max.

Το ενδιαφέρον της βρετανικής κυβέρνησης δεν περιορίζεται στην οικονομική διάσταση της συμφωνίας. Η Νάντι στάθηκε ειδικά στις πιθανές επιπτώσεις στις ειδήσεις, στην παιδική τηλεόραση και στις υπηρεσίες streaming. Σύμφωνα με την ίδια, η Paramount και η Warner είναι σήμερα, μετά το BBC, από τους μεγαλύτερους παρόχους παιδικού περιεχομένου στην παραδοσιακή τηλεόραση της Βρετανίας.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το ζήτημα του streaming. Η Νάντι σημείωσε ότι η ισχύουσα βρετανική νομοθεσία για τις συγχωνεύσεις στα μέσα γράφτηκε σε μια εποχή όπου η τηλεθέαση περνούσε κυρίως από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια και δεν καλύπτει επαρκώς τις υπηρεσίες κατά παραγγελία. Αν αποφασίσει να παρέμβει επίσημα, δήλωσε ότι μπορεί να προωθήσει δευτερογενή νομοθεσία, ώστε να ληφθεί υπόψη και η επίδραση της συμφωνίας στις streaming υπηρεσίες.

Η Paramount υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν δημιουργεί ζήτημα πολυφωνίας στη Βρετανία και δηλώνει βέβαιη ότι θα προχωρήσει εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Η βρετανική Competition and Markets Authority εξετάζει ήδη τη συμφωνία και αναμένεται να αποφασίσει έως τις 7 Αυγούστου αν θα προχωρήσει σε βαθύτερη έρευνα.

Η συμφωνία έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ εξετάζεται και από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καθυστέρηση στη Βρετανία θα μπορούσε να επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα της εξαγοράς.

Πέρα από τους αριθμούς, όμως, η υπόθεση αφορά κάτι πιο βαθύ: τη συγκέντρωση πολιτιστικής και ενημερωτικής ισχύος σε όλο και λιγότερα εταιρικά χέρια. Όταν στο ίδιο επιχειρηματικό σώμα μπαίνουν στούντιο, ειδήσεις, αθλητικά δικαιώματα, παιδικό πρόγραμμα και streaming πλατφόρμες, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος αγοράζει ποιον. Είναι ποιος θα ελέγχει, σε λίγα χρόνια, μεγάλο μέρος της μαζικής φαντασίας.

με στοιχεία από Guardian