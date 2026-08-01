Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφορεί νέο τραγούδι και βιντεοκλίπ μαζί με το ομώνυμο άλμπουμ «Petal»

Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ για το «Petal», το ομώνυμο τραγούδι του νέου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Στην κεντρική πλοκή του βίντεο κλιπ, η πρωταγωνίστρια του Wicked παίρνει πίσω τον έλεγχο της αφήγησης της, χρησιμοποιώντας ένα αλυσοπρίονο εναντίον μίας ομάδας στελεχών της μουσικής βιομηχανίας που έχουν να πουν πολλά για εκείνη.

Το βίντεο κλιπ είναι, γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε VistaVision, κινηματογραφικό φορμά της δεκαετίας του 1950 και ξεκινά με τη Grande στον ρόλο της Pepper, μιας επίδοξης σταρ που κάθεται μαζί με δεκάδες ακόμη φιλόδοξους καλλιτέχνες στα κεντρικά γραφεία της φανταστικής εταιρείας Fame INC., προκειμένου να περάσει από οντισιόν μπροστά σε μία επιτροπή ανδρών με κοστούμια.

Πριν, αποχωρήσει απογοητευμένη, όταν της παραδίδουν ένα έντυπο αξιολόγησης με τη σφραγίδα «Not good enough». Το βίντεο κλιπ του Petal ακολουθεί τους τόνους του νέου της τραγουδιού, λίγο πριν οι σκηνές λάβουν μία απροσδόκητη, αιματηρή τροπή λίγο πριν το ανατρεπτικό φινάλε.

Το «Petal» είναι το δεύτερο single του ομώνυμου άλμπουμ

Το «Petal» αποτελεί το δεύτερο single από το άλμπουμ Petal, το οποίο κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά το Eternal Sunshine, που παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Είχε προηγηθεί το «Hate That I Made You Love Me», το οποίο συνοδεύτηκε επίσης από μουσικό βίντεο και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την περιοδεία της «Eternal Sunshine Tour» για την προώθηση του άλμπουμ του 2024, κάνοντας πρόσφατα στάση στο Μόντρεαλ, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Petal» ζωντανά επί σκηνής. Επόμενος σταθμός της είναι μία σειρά εμφανίσεων στο Σικάγο, πριν ολοκληρώσει την περιοδεία με δέκα συναυλίες στο O2 Arena του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από Billboard