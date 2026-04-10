Η απάντηση-φωτογραφία του Τζίμι Κιμελ στη Μελάνια Τραμπ για τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν

Τη δική του απάντηση για τα όσα ισχυρίστηκε η Μελάνια Τραμπ για τις σχέσεις της με τον καταδικασμένο, για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, έδωσε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ.

Υπενθυμίζεται πως η Μελάνια Τραμπ προχώρησε εχθές σε μία αιφνιδιαστική, για τα δεδομένα της, δημόσια δήλωση στον Λευκό Οίκο, για τις σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μια κίνηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζε εκ των προτέρων ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είχα ποτέ καμία γνώση για τις κακοποιητικές συμπεριφορές του Έπσταϊν. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν συμμετείχα, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκα το ιδιωτικό του νησί… Δεν ήμουν ποτέ φίλη του. Ο Ντόναλντ κι εγώ βρισκόμασταν απλώς σε κάποιες ίδιες κοινωνικές εκδηλώσεις, κάτι σύνηθες στη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς», δήλωσε.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, πρόσθεσε ότι «κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ψεύτικες εικόνες και δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» που τη συνδέουν με τον Έπσταϊν, καλώντας το κοινό να είναι προσεκτικό με όσα πιστεύει.

Ο Κίμελ, ωστόσο, δεν φάνηκε να πείθεται. Στο μονόλογό του στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! την ίδια ημέρα, πρόβαλε μια γνωστή φωτογραφία στην οποία η Μελάνια και ο Τραμπ ποζάρουν μαζί με τον Έπσταϊν.

«Παρεμπιπτόντως, όσο εξηγείτε πόσο δεν γνωρίζατε τον Έπσταϊν, υπάρχει κάποιος λόγος που είχε φωτογραφία σας στο σπίτι του; Ίσως ήρθε μαζί με την κορνίζα, δεν ξέρω», σχολίασε με ειρωνεία.

Και συνέχισε: «Εγώ πάντως, όταν βλέπω αυτό, σκέφτομαι ότι αυτοί οι δύο δεν γνωρίζονται καθόλου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο MS Now ότι δεν γνώριζε πως η σύζυγός του θα προχωρούσε σε τέτοια δήλωση, επιμένοντας ότι «εκείνη δεν τον γνώριζε». Ο Κίμελ σχολίασε: «Δεν ήξερε ότι θα το κάνει, κάτι που δείχνει πόσο ομαλά λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Μάλλον τον μισεί πραγματικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς».

Ο γνωστός παρουσιαστής έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Τραμπ μέσα από την εκπομπή του, ωστόσο το τελευταίο διάστημα στρέφει ολοένα και περισσότερο τα πυρά του και προς τη Μελάνια. Αφορμή στάθηκε, μεταξύ άλλων, το ντοκιμαντέρ «Melania» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από την Amazon, το οποίο χαρακτήρισε «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» και «εξαιρετικά βαρετό».

Όπως είπε, «είναι ένα ντοκιμαντέρ όπου η Μελάνια απλώς πηγαίνει σε πρόβες ρούχων, κάνει βόλτες με το αυτοκίνητο, δοκιμάζει ρούχα και παίρνει συνεντεύξεις από άτομα για να δουλέψουν για εκείνη».

Με πληροφορίες από Variety