Η αναφορά της Άμπερ Χερντ στον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω πια να χρησιμοποιώ τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα»

Η Άμπερ Χερντ αναφέρθηκε μετά από καιρό στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ.

Η 39χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ Silenced, το οποίο επικεντρώνεται στη χρήση των νόμων περί δυσφήμησης ως «όπλο» εναντίον επιζώντων κακοποίησης.

Στην ταινία, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026, η Χερντ μιλά με τη σκηνοθέτρια Σελίνα Μάιλς για τις συνέπειες των ιδιαίτερα προβεβλημένων δικαστικών υποθέσεων δυσφήμησης που αντιμετώπισαν η ίδια και ο 62χρονος Ντεπ.

«Αυτό δεν αφορά εμένα», λέει η Χερντ στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety. «Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου. Δεν θέλω να την πω. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω πια να χρησιμοποιώ τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει επίσης η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία συνεργάστηκε με τη Χερντ όταν ο Ντεπ είχε καταθέσει αγωγή κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Αναφερόμενη στη δίκη με τη Sun, η Χερντ λέει: «Θυμάμαι ότι προς το τέλος της δίκης τέθηκε το ενδεχόμενο να μιλήσω στον Τύπο. Η [Ρόμπινσον] με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη γι’ αυτό. Δεν καταλάβαινα ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου».

«Όταν οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά, ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ. Η Χερντ δηλώνει στο Silenced ότι αντλεί έμπνευση από όσους υψώνουν τη φωνή τους.

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίζουν την ανισορροπία εξουσίας», λέει. «Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα».

Η Χερντ είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών - των διδύμων Όσιαν και Άγκνες και της κόρης της Ούνα Πέιτζ.

Όταν η Χερντ και ο Ντεπ χώρισαν το 2016, η ηθοποιός επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές» στην αίτηση διαζυγίου και κατέθεσε αίτημα προσωρινής περιοριστικής εντολής εναντίον του, εν μέσω καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Ντεπ και η Χερντ κατέληξαν σε διακανονισμό διαζυγίου ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, όμως τον Μάρτιο του 2019 ο Ντεπ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για δυσφήμηση, εξαιτίας άρθρου γνώμης που εκείνη είχε γράψει το 2018 για την Washington Post.

Με πληροφορίες από People



