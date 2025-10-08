Χρυσούλα Διαβάτη: «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο» λέει ο σύζυγός της

Για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο σύζυγός της και γνωστός ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Νικήτας Τσακίρογλου μετέφερε νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Χρυσούλα Διαβάτη μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο λόγω της ρευματοειδής αρθρίτιδας, αλλά δεν κατάφερε να λάβει βοήθεια.

«Είμαι καλά, φορτωμένος πολύ, προβληματισμένος πολύ με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε να μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και στην τηλεόραση», ανέφερε αρχικά.

«Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, την έχουμε στο σπίτι και έχουμε μια γυναίκα που την φροντίζει. Δεν ξέρω πολλά από τις δουλειές του σπιτιού, είμαι καλομαθημένος και από τη μητέρα μου και περισσότερο από τη Χρυσούλα που τα αναλάμβανε όλα. Τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να με φροντίσει. Μου λείπε η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», πρόσθεσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο. Φαίνεται η επιστήμη σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να βοηθήσει. Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση, γιατί είχαμε μια κατανόηση και προσέχαμε και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον», εξομολογήθηκε ακόμα ο καταξιωμένος καλλιτέχνης», κατέληξε.