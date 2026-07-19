Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Με βρίζουν σε βίντεο επειδή είμαι χοντρή, δεν ξέρουν ότι έτσι μου δίνουν επαγγελματικές ευκαιρίες

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απάντησε στα σχόλια που δέχθηκε για τα κιλά της, μετά τη δημοσίευση βίντεο από πρόσφατη συναυλία της.

Η YouTuber και τραγουδίστρια έγινε στόχος πλήθους σχολίων για την εμφάνισή της και, μέσα από Instagram Stories, υποστήριξε ότι όσοι την αποκαλούν «χοντρή» καταλήγουν, χωρίς να το θέλουν, να αυξάνουν την απήχησή της και να της εξασφαλίζουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο με φόντο τη θάλασσα, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη λέει:

«Δες πού είμαι» και συνεχίζει: «Και έλα να σου εξηγήσω πώς η κακία μπορεί να φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό».

Στη συνέχεια εξηγεί:

«Πριν οχτώ ώρες ανέβηκε στο Instagram του Φεστιβάλ Πόζαρ ένα βίντεο από τη συναυλία μας στα Λουτρά και έχει πάει μισό εκατομμύριο, γιατί έχουν πάει από κάτω ορδές ανθρώπων και με βρίζουν γιατί είμαι χοντρή. Το μεγάλο φαινόμενο... Και δεν αναλογίζεται κανένας από αυτούς ότι δημιουργώντας μεγαλύτερη προσοχή σε εμένα, πόσω μάλλον σε ένα προφίλ που επαγγελματικά ανεβάζει το δικό μας live, θα μου δώσει δουλειά για του χρόνου. Είτε από αυτό το φεστιβάλ, είτε από άλλο, είτε από οτιδήποτε χρειάζεται προσοχή... θα έχει και εμένα μέσα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μου δίνουν την ευκαιρία να έχω του χρόνου αυτές τις εμπειρίες και ακόμη καλύτερες, και λεφτά να ζήσω. Είναι απίστευτο».

Τέλος, ευχαρίστησε το κοινό της, αλλά και «αυτούς που μας μισούν και ΜΕ μισούν, για να το πάρω και λίγο πάνω μου, γιατί εγώ είμαι η χοντρή έτσι; Οι άλλοι είναι μια χαρά. Και μου δίνουν να φάω».



